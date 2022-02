UNSER UNTERNEHMEN

Der Scharmützelbob ist eine Ganzjahresrodelbahn mit angeschlossenem Bistro und einem Indoorspielplatz in Bad Saarow. Der Alpine Coaster und die Indoorhalle wurden 2010 eröffnet und gehören zu einer der beliebtesten Attraktionen im Seenland Oder-Spree. DER JOB

Wir suchen gelernte und angelernte Fachkräfte mit Berufserfahrung, die Spaß an Ihrem Beruf haben. Eigenständiges Arbeiten mit Teamgeist und ein freundliches Auftreten passen perfekt in unseren Freizeitbetrieb. IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN » Behebung von technischen Mängeln

» Alle Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen der Spielgeräte

» einfache Reparaturen im Sanitärbereich IHRE QUALIFIKATIONEN » Berufserfahrungen und praktisch erworbene Kenntnisse als Haustechniker und Allrounder

» Vorkenntnisse der Elektrotechnik, Elektronik

» Quereinsteiger willkommen

» Eigenverantwortliches Arbeiten

» Freundlicher Umgang mit unseren Gästen