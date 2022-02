Scharmützelbob-Mitarbeiter 2022

UNSER UNTERNEHMEN

Der Scharmützelbob ist eine Ganzjahresrodelbahn mit angeschlossenem Bistro und einem Indoorspielplatz in Bad Saarow. Der Alpine Coaster und die Indoorhalle wurden 2010 eröffnet und gehören zu einer der beliebtesten Attraktionen im Seenland Oder-Spree. DER JOB

Spaß am Umgang mit Menschen? Technikaffin? Flexible Arbeitszeiten und keine Scheu vor Wochenendarbeit? Wir garantieren einen Job, der frische Luft mit sich bringt und das an einem schönen und naturverbundenen Arbeitsort nah bei Fürstenwalde/Spree. IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN » Betreuung der Rodelbahn

» Wartung und Reparatur der Rodelanlagen und Schlitten

» Ticketverkauf IHRE QUALIFIKATIONEN » Vorkenntnisse als Mechaniker / Schlosser

» Quereinsteiger willkommen

» Freundlicher Umgang mit unseren Gästen

» In hektischen Phasen Ruhe bewahren

» Mitdenken und flexibel handeln