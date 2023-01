MAWV – Duales Studium – Siedlungswasserwirtschaft

Wir, der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband sind ein Unternehmen des öffentlichen Dienstes. Unser Hauptsitz befindet sich in Königs Wusterhausen. Wir sind zukunftsorientiert, umweltfreundlich und stehen für eine sichere und hochwertige Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung. Damit das auch in der Zukunft gesichert ist brauchen wir junge Leute wie Dich, die im Zeitalter der Digitalisierung und des Klimawandels mit moderner Technik, neue Wege gehen und effektive Kommunikationsprozesse nutzen. Dabei spielen der Umwelt- und Gewässerschutz, umweltschonende Bauverfahren und zukunftssichere Konzepte eine wegweisende Rolle. Unser Team vereint jahrelange Erfahrung mit modernem Fachwissen. Zusammen mit Dir und der Fachhochschule Potsdam planen wir deine Zukunft bei uns.

Aber was bedeutet eigentlich duales Studium?

Für das duale Studium schließen wir mit Dir einen Bildungsvertrag ab. Du erhältst während des gesamten Studiums ein monatliches sozialversicherungspflichtiges Entgelt. Das duale Studium verbindet Theoriephasen und Praxisphasen. Neben dem Erwerb deiner theoretischen Kenntnisse an der Fachhochschule Potsdam wirst du während deiner Praxisphasen schon deine erste Berufserfahrung sammeln und Stück für Stück in das Berufsleben integriert werden. Am Ende des dualen Studiums erwirbst du den international anerkannten Bachelorabschluss.

Wir freuen uns dich in unserem Team herzlich Willkommen heißen zu dürfen!

Studieninhalte

Bauphysik, Baukonstruktion und Statik

Baustoffe sowie Massiv- und Grundbau

Baumanagement

Massiv-, Verkehrs- und Wasserbau

städtebauliche Planung

Rohrleitungs- und Kanalbau sowie deren Sanierung

Hydromechanik und Hydrologie

Wasserverteilung und -aufbereitung/Abwasserbehandlung

biologische und chemische Abwasserbehandlung

Hydrogeologie und Grundwassermanagement

Umwelt- und Planungsrecht

wasserwirtschaftliche Praxisprojekte

Die reguläre Dauer des Studiums beträgt 8 Semester bzw. 4 Jahre. Das Studium endet für dich mit der Abschlussarbeit (Bachelor Thesis) und deren Verteidigung (Kolloquium).

Dir gefällt was du gelesen hast? Dann bewirb dich jetzt.

Das bieten wir Dir

eine erstklassige Ausbildung

eine individuelle Betreuung während des Studiums

einen attraktiven Beruf mit vielseitigen Aufgaben

interessante berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten

eine angemessene Vergütung

Spaß im jungen Team

30 Tage Urlaub im Jahr

flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit

Deine Qualifikationen/Voraussetzungen

Bis zum Studienstart musst du mindestens deine Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife erfolgreich abgeschlossen haben.

Mathe, Physik und Englisch zählen zu deinen Lieblingsfächern

technische als auch betriebswirtschaftliche Themen faszinieren dich

Leistungs- und Lernfähigkeit

du arbeitest zielstrebig und selbstständig

du bist kommunikativ und schätzt Teamarbeit

So bewirbst du dich

Sende deine Bewerbung gerne per E-Mail an post@mawv.de oder per Post an den MAWV, Köpenicker Straße 25, 17511 Königs Wusterhausen.

Bitte schicke folgende wichtige Unterlagen mit

vollständige Bewerbungsunterlagen

tabellarischer Lebenslauf

die letzten 2 Schulzeugnisse

ggf. Praktikumsnachweise

Die Bewerbungsfrist endet am 30.03.2023