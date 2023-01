ETL – Zeidler & Kollegen sucht… Steuerfachkraft

Steuerfachkraft (m/w/d)

Wir bieten mehr als nur einen Job

Lernen Sie Ihren neuen Lieblingsarbeitgeber kennen!

Wir die, ETL Zeidler & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft, arbeiten mit innovativen Ideen und großer Leidenschaft am Erfolg unserer langjährigen Mandantschaft. Unser bunt zusammengewürfeltes Team mit 8 Mitarbeitenden wird mit kollegialem Führungsstil gemanagt. Entspannte Chefs und Transparenz im Team sind das Erfolgsgeheimnis. Wir pflegen eine lockere Hierarchie mit offenen Türen und sind der Meinung, dass Kommunikation und ein entspanntes Arbeitsklima der Schlüssel zum Erfolg sind. Das wird uns durch die lange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeitenden bestätigt. Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und in eine vielversprechende Karriere in der Steuerberatung einzusteigen.

Unser Partner ETL stärkt uns bei unseren vielen regionalen und bundesweiten Mandaten allzeit den Rücken: Wir profitieren z. B. von einem breit gefächerten Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an der ETL-Akademie. Doch auch die Möglichkeit, auf Expertenwissen von über 900 zugehörigen Kanzleien zurückzugreifen ist von enormem Vorteil. Was sonst noch einen Unterschied machen kann? Sie!

Ergreifen Sie jetzt die Chance, Teil unseres sympathischen Teams zu werden, denn wir suchen für unsere einzigartige Kanzlei in Zeuthen ab sofort einen

Steuerfachangestellten (m/w/d) / Steuerfachwirt (m/w/d) / Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Lohnbuchhalter (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit.

Die Aufgaben in unserem Team

Erstellung von Steuererklärungen aller unternehmensrelevanten Steuerarten

Vorbereitung von Betriebsprüfungen und Beratungen

Kommunikation mit Mandanten und Behörden

Prüfung von Steuerbescheiden

Durchführung von steuerlichen Berechnungen

Darauf kommt es an

Abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) bzw. Weiterbildung zum Steuerfachwirt (m/w/d) oder Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung

Berufserfahrung auf dem Gebiet der Finanzbuchhaltung

Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB und im Steuerrecht

Sicherer Umgang mit Kanzleisoftwaresystemen (DATEV /ETAX) und MS Office

Interesse an der Mitgestaltung der digitalen Steuerberatung und Freude an der Optimierung von Arbeitsabläufen

Eine sorgfältige, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sie sind Teamplayer und haben Spaß am aktivem Mandantenkontakt

Viele gute Gründe bei uns zu arbeiten

Sicherer Arbeitsplatz mit vielfältigem Aufgabenspektrum und Freiräumen

Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten Arbeit

leistungsgerechte Vergütung mit individuellen Zusatzleistungen und regelmäßige Gehaltsentwicklung

Intensive Begleitung während der Einarbeitungsphase

Förderung durch berufliche Fortbildung und regelmäßige interne Weiterbildung in unserer ETL-Akademie

Hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Tage

Arbeiten in positiver Atmosphäre und großartige Kollegen, die hilfreich zur Seite stehen

Interessiert?

Dann senden Sie und Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen an:

kerstin.zeidler@etl.de

ETL Zeidler & Kollegen GmbH

Goethestraße 15

15738 Zeuthen

www.zeidler-kollegen.de