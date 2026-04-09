Maibaum tragen – das Wildauer Familienfest 2026

MAIBAUM TRAGEN
Das Wildauer Familienfest
Am 30. April 2026 feiern wir mit Ihnen auf dem Wildauer Marktplatz
Freuen Sie sich auf ein tolles Programm für die ganze Familie!
Der Eintritt ist frei!
Programm:
16:00 Uhr – Eröffnung durch Susanne Trotzki (radioSKW)
16:30 Uhr – Tränklers Puppenbühne „Kasper im Zauberwald“
17:30 Uhr – Ansprache Bürgermeister Frank Nerlich
17:35 Uhr – Tränklers Puppenbühne „Hexe Wackelzahn“
18:00 Uhr – Maibaumtragen durch die Wildauer Sportvereine von der WiWo zum Marktplatz mit dem Spielmannszug Mittenwalde
22:00 Uhr – Ende des Festes
Freut Euch außerdem auf:
Zuckerwatte & Popcorn bereit gestellt von der AWO Ortsgruppe Wildau,
Coffeebike, Gegrilltes, Burger, Spiralkartoffeln, Kanalwurst, Crepes,
Bierwagen, Hüpfburg und Mitmach-Übungen der Feuerwehr Wildau
Eindrücke vom letzten Jahr gibt es hier:
Das Maibaumtragen 2026 wird freundlich unterstützt von:
|1. VC Wildau
|HSV Wildau 1950 e.V.
|Freiwillige Feuerwehr Wildau
|SG Phönix Wildau 95 e.V.
|SV Motor Wildau e.V.
|Wassersportclub Wildau e.V.
Für den Maibaumschmuck bedanken wir uns beiPflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Berlin – Wildau