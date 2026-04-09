Maibaum tragen – das Wildauer Familienfest 2026

MAIBAUM TRAGEN

Das Wildauer Familienfest

Am 30. April 2026 feiern wir mit Ihnen auf dem Wildauer Marktplatz

Freuen Sie sich auf ein tolles Programm für die ganze Familie!

Der Eintritt ist frei!

Programm:

16:00 Uhr – Eröffnung durch Susanne Trotzki (radioSKW)

16:30 Uhr – Tränklers Puppenbühne „Kasper im Zauberwald“

17:30 Uhr – Ansprache Bürgermeister Frank Nerlich

17:35 Uhr – Tränklers Puppenbühne „Hexe Wackelzahn“

18:00 Uhr – Maibaumtragen durch die Wildauer Sportvereine von der WiWo zum Marktplatz mit dem Spielmannszug Mittenwalde

22:00 Uhr – Ende des Festes

Freut Euch außerdem auf:

Zuckerwatte & Popcorn bereit gestellt von der AWO Ortsgruppe Wildau,

Coffeebike, Gegrilltes, Burger, Spiralkartoffeln, Kanalwurst, Crepes,

Bierwagen, Hüpfburg und Mitmach-Übungen der Feuerwehr Wildau

Eindrücke vom letzten Jahr gibt es hier:

Das Maibaumtragen 2026 wird freundlich unterstützt von:

Für den Maibaumschmuck bedanken wir uns bei Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG Berlin – Wildau