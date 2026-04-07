radioSKW – vor Ort – 5.Blaulichttag

Wir sind für Sie unterwegs! radioSKW vor Ort!

Am 25. April, machen wir Halt beim 5. Blaulichttag auf dem Gelände des KiEZ Frauensee in Heidesee.

Ein spannender Familientag rund um Feuerwehr, Rettungsdienst und viele weitere Einsatzkräfte, mit Vorführungen, Einsatzfahrzeugen zum Entdecken und vielen Infos rund um Sicherheit und Bevölkerungsschutz.

Für Kinder gibt es Mitmachaktionen, Bastelstände und ein buntes Programm und der Eintritt ist kostenfrei.

Seien Sie dabei, wenn unsere Blaulichtkräfte ihre Arbeit zeigen, am 25. April ab 11 Uhr, beim 5. Blaulichttag im KiEZ Frauensee in Heidesee.

radioSKW ist live vor Ort!