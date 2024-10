Herbstferientipps

Herbstferien in Berlin und Brandenburg!

Egal ob Kultur, Musik oder Abenteuer – in der Region gibt es jede Menge Spaß für die ganze Familie.

Tipps gibt es täglich von 6:00 bis 18:00 Uhr in unserem Programm und unseren Sozialen Netzwerken!

Dahmelandmuseum

23. bis 25.10.2024 | 10:00 bis 13:00 Uhr | Eintritt frei

Im Dahmelandmuseum kann an drei Tagen gebastelt werden! Es entstehen Tierfiguren aus bunten Herbstblättern und Traumfänger aus Weidenzweigen, Federn und Perlen.

Am 29.10. werden von 10:00 bis 13:00 Uhr Steine bestimmt werden. Zur selben Zeit findet am 30.10. Peddigrohrflechten statt.

Bitte vorher anmelden.

Mehr Infos: heimatverein-kw.de

Ferienpark Scharmützelsee

21.10. bis 01.11.2024 | ab 10:00 Uhr | ab 6,00 Euro



Zwischen Berlin und dem Spreewald befindet sich der Ferienpark Scharmützelsee in Wendisch Rietz und Bad Saarow. Vor allem im Scharmuntzelland gibt es viel zu entdecken. Während der Ferien haben Kinder die Möglichkeit, Drachen basteln und steigen zu lassen. Es finden ein Alpaka-Spaziergang, Entdeckertour sowie eine Halloween Party statt. Das Ferienprogramm endet mit einem Laternenumzug und Lichterfest.

Mehr Infos: ferienpark-scharmuetzelsee.de

FEZ-Berlin

19.10. bis 03.11.2024 | Di – Fr 10:00 bis 17:00 Uhr / Sa & So 12:00 bis 18:00 Uhr | ab 4,00 Euro

Bereit zum Gruseln? Ein zweites Mal öffnen sich die Türen zum Haunted FEZ und eins ist sicher: Der Spuk im Haus ist noch nicht vorbei. Kichernde Hexen, Gespenster und Trommelschläge mexikanischer Totenfeste aus der Nachbarschaft sorgen für eine gruselige Geräuschkulisse in den Gängen.

Kinder begeben sich in die Geisterwelten und haben die Möglichkeit, ihre Angst auszuprobieren und in einem sicheren Rahmen zu entdecken. Verkleiden ist ausdrücklich erwünscht!

Öffnungszeiten am 31.10.2024: 14:00 bis 21:00 Uhr

Mehr Infos: ferienfez.fez-berlin.de

Hole in One – 3D-Schwarzlicht-Minigolf

Öffnungszeiten richten sich nach der Auslastung | ab 11,00 Euro

HOLE IN ONE vereint Spiel, Spaß und Spannung in einem Erlebnis, das Jung und Alt Freude macht. Machen Sie sich auf eine Reise durch alle 18 Bahnen und sechs atemberaubende 3D-Fantasiewelten.

Mehr Infos: hole-in-one.net

Museumspark Rüdersdorf

21.10. bis 01.09.2024 | ab 10:30 Uhr | ab 12,00 Euro

Im Museumspark Rüdersdorf werden jede Menge Spaß und Abwechslung geboten – Fossilien suchen & bestimmen, eine historische Fackelwanderung und vieles mehr.

Mehr Infos: museumspark.de

Scharmützelbob Bad Saarow

täglich | 10:00 bis 18.00 Uhr | ab 2,50 Euro

Egal ob alleine oder zu zweit – auf der Sommerrodelbahn geht es fast 1000 Meter den Berg hinab! Die Rodelbahn “Alpine Coaster” ist einzigartig in Berlin und Brandenburg. Erst geht es hoch hinaus und dann durch zahlreiche Kurven und Abfahrten runter ins Tal. Nach der ersten Abfahrt beginnt der Spaß von vorne – so geht es zweimal bergauf- und ab! Und bei schlechtem Wetter geht es in die Duellarene zum Toben, Spielen und Spaß haben!

Mehr Infos: scharmuetzelbob.de

Spreeweltenbad Lübbenau

täglich | ab 10:00 Uhr | ab 15,00 Euro

Mit Pinguinen um die Wette schwimmen, mit dem Rutschen-Konfigurator das eigene Rutschabenteuer gestalten oder in der Saunawelt zur Ruhe kommen – in den Spreewelten ist für alle was dabei. Ein weiteres Highlight sind die täglichen Schaufütterungen um 11:30 und 15:30 Uhr.

Mehr Infos: spreewelten.de

Stadtbibliothek Königs Wusterhausen

23., 29. & 30.10.2024 | ab 10:00 Uhr | Eintritt frei

In der Stadtbibiothek Königs Wusterhausen gibt es täglich viel zu entdecken und zu lernen. In der zweiten Ferienwoche gibt es folgende Angebote:

23.10., 10:00 bis 13:00 Uhr: GraviTrax Superloopothek

29.10., ab 10:00 Uhr: Häkeln mit Silvia (5,00 Euro)

30.10., ab 15:00 Uhr: Kinderschminken

30.10., 16:30 Uhr: HUi BUH Lesung

Mehr Infos: stadtbibliothek-kw.bibliotheca-open.de

Wettermuseum

21. bis 30.10.2024 | 10:00 bis 16:00 Uhr | ab 5,00 Euro

Jeden Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr wird im Wettermuseum Lindenberg ein buntes Ferienprogramm rund ums Wetter geboten. Unter anderem eine Experimentiershow, bei der die Kraft des Luftdrücks zu spüren ist, die Besichtigung eines Wetterballonstarts oder die Familienführung, die Spannendes aus der Welt des Wetters und Klimas zeigt – zum Beispiel warum jede Wetterapp eine andere Vorhersage zeigt.

Mehr Infos: wettermuseum.de

Wildpark Schorfheide

21.10. bis 02.11.2024 | ab 9:00 Uhr | ab 7,00 Euro

“Wilde Herbstferien” im Wildpark Schorfheide: Wanderung mit Schaufütterungen der Luchse und Otter, Herbstliche Basteleien und Fütterung der Wölfe.

Mehr Infos: wildpark-schorfheide.de