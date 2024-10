Berth Werbung sucht Werbetechniker

Du hast einschneidende Erfahrungen in der Werbetechnik und das Cutter ist dein Multitool?

Die Werkstatt ist dein place to be und Folienfächer sind nicht nur an heißen Tagen für dich interessant?

Wenn dein Lebenslauf nicht nur auf einen Post-it passt, sondern ganze Rollen füllt, dann tausche deine geliebten Werkzeuge mal kurz gegen den PC und kleb‘ dich in unser Postfach unter info@berth-werbung.de!

Auf die Rakel, fertig, los – Ab sofort heißt es #TeamBerthwillDICH!

Werbetechniker (m/w/d)



Du bringst mit:

• Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Ausbildung als Schilder- & Lichtreklamehersteller o.ä.

• Erfahrener Umgang in der Verarbeitung von Folien für Schilder- und Fahrzeugbeschriftungen, Folienkenntnis im Allgemeinen

• Strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise

• Handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit etc.

• Führerschein der Klasse B

Das erwartet dich:

• unbefristeter Arbeitsvertrag

• 30 Tage Urlaub

• neues Firmengebäude mit modernster Ausstattung

• eigener Fuhrpark

• moderne Maschinen

• regelmäßige Teamevents

• kilometerweise Folien, verrückte Aufträge uvm. 🙂

Interesse geweckt und bereit für einen Teamwechsel?

BERTH Werbung GmbH & Co. KG

Storkower Straße 8

15749 Mittenwalde OT Gallun

Dein Ansprechpartner: Steffen Berth

Telefon +49 33764 5018-0

E-Mail info@berth-werbung.de