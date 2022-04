In der Gemeinde Heidesee ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Sachbearbeiter Bauplanungsrecht / Bauanträge (m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen

Die Gemeinde Bestensee sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Bauplanungsrecht / Bauanträge vollzeitbeschäftigt mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 Stunden befristet für vorerst ein Jahr mit der Option der anschließenden Festanstellung.

Folgende Aufgabengebiete erwarten die Bewerberin/den Bewerber (nicht abschließend):

– Bearbeitung von Bauleitplänen und Entwicklungskonzepten

– Vorbereitung und Durchführung von Satzungsverfahren inkl. Vergabe

– Wahrnehmung der Mitwirkungspflichten bei übergeordneten Planungen

– Begleitung von Vorbescheid- und Baugenehmigungsverfahren

– Klärung von baurechtlichen Fragestellungen

– Bearbeitung von Bürgeranfragen und Anfragen aus den Gremien an das Sachgebiet

– Erarbeitung von Sitzungsvorlagen zur Behandlung in den kommunalen Gremien und gelegentliche Teilnahme an Ausschusssitzungen

– Begleitung von Hochbaumaßnahmen der Gemeinde als Bauherrenvertretung



Von den Bewerberinnen/Bewerbern wir erwartet:

– ein Studium im Bereich Bauingenieurwesen, hilfsweise einen Berufsabschluss als Verwaltungsfachangestellte/r, mindestens Angestelltenlehrgang I

– Kenntnisse: Baugesetzbuch, Verwaltungsrecht, BGB, Kommunalrecht, Vergaberecht, Satzungen

Gemeinde Heidesee

Personalverwaltung

Lindenstraße 14b

15754 Heidesee

bzw. per E-Mail an personal@gemeinde-heidesee.de

Sie werden gebeten, keine Originalunterlagen einzureichen. Bei der Übersendung per E-Mail stellen Sie uns ihre Unterlagen bitte im PDF-Format in einer Datei zur Verfügung. Die im Zu-sammenhang mit ihrer Bewerbung entstehenden Kosten werden durch die Gemeinde Hei-desee nicht ersetzt. Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt, sofern ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Es erfolgt keine schriftliche Eingangsbestätigung der Bewerbungen.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die Besetzung von Stellen innerhalb der Gemeinde Heidesee. Ihre Da-ten werden grundsätzlich nur an die für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen in-nerbetrieblichen Stellen und Fachabteilungen weitergeleitet. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt nicht.