Fahrrad Ranzinger sucht Zweiradmechatroniker

Wir Fahrrad Ranzinger sind seit 1982 Fachhändler und Servicepartner für Zweiräder hier in Königs Wusterhausen.

Wir legen großen Wert auf Qualität, Kundenzufriedenheit und ein funktionierendes Team.

Wenn du Leidenschaft für Zweiräder hast und die Finger Schmutzig werden dürfen,

dann bist du bei uns genau richtig!

Egal ob Pfingsten oder Ostern Montags und Sonntags ist bei uns immer Ruhetag.

4 oder 5 Tage? Hauptsache, du schraubst mit Verstand und Herz.

Zweiradmechatroniker (m/w/d)

bei Fahrrad Ranzinger in Königs Wusterhausen:



Arbeitszeit:

40 – 32h Woche , 4-Tage-Woche möglich

Eintrittsdatum:

Ab dem 01.09.2025 stellen wir wieder ein.

Deine Aufgaben:



• Wartung, Inspektion und Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes

• Fehlerdiagnose durchführen und Behebung von technischen Störungen

• Montage von Bauteilen an Neurädern die vorher hoffnungsfroh passend rausgesucht wurden

• Oder möchtest du eher nur Neuradmontagen am sauberen neuen Rädern durchführen? Auch das ist möglich.

Ihr Profil:



• Abgeschlossene Ausbildung als Zweiradmechatroniker, Kfz-Mechatroniker oder eine vergleichbare Qualifikation

• technisches Verständnis für Zweiräder und Technik

• sorgfältige Arbeitsweise

Wir bieten:

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit neuesten Werkzeugen und Technik

• Unsere Weiterbildungsmöglichkeiten umfassen regelmäßige Schulungen intern und extern.

• Eine 4-Tage-Woche (bei Wunsch und Absprache) möglich.

• Ein motiviertes und freundliches Team

• Attraktive Vergütung und Vergünstigungen, z.B. Dienstrad-Leasing über Gehaltsumwandlung

• Wichtig: Bei uns hast du immer montags und sonntags Ruhetag, sodass du deine Freizeit gut planen kannst!

Du willst dich weiterentwickeln?:

Wir bieten die Möglichkeit auch mit Hilfe von Lehrgängen & Maßnahmen dich als stellv. Werkstattleiter und dann auch später als Werkstattleiter zu qualifizieren und gerne bei uns einzusetzen.

Hinweis:

Wenn du nicht gerne mit Kunden sprichst, kannst du bei uns auch komplett ohne Kundenkontakt arbeiten.

Wenn du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden und deine Leidenschaft für Zweiräder einzubringen, freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Kontakt:

gerne persönlich beim Chef Steffen Clasen im Geschäft am günstigsten Dienstags – Donnerstag.

oder und per Mail an:

Bewerbung@fahrrad-kw.de

Inhalt deiner Mail mit:

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was hast du bisher gemacht, Ab wann willst und kannst du bei uns anfangen.