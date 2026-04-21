Fahrrad Ranzinger – Großes Biker-Hoffest 2026

Ein Fest für die ganze Familie!

Am 9.Mai lädt Fahrrad Ranzinger in Königs Wusterhausen zum großen Biker-Hoffest ein!

Über 250 Räder, E-Bikes, Lastenräder, Kinder- und Jugendräder Warten aufs Ausprobieren, Staunen und gleich mitnehmen, darunter auch viele reduzierte Räder!

Testen Sie Ihr Wunschrad direkt vor Ort – inklusive spannendem Fahrsicherheitskurs und E-Bike-Parcours für Groß und Klein.

Und für die Kids wird’s kreativ! Mit der Firma Vaude basteln sie aus hochwertigen Materialien ihre eigenen Taschen, nachhaltig und mit viel Spaß im Upcycling-Stil

Dazu gibt’s die berühmte Kanalwurst aus KW und radioSKW ist live vor Ort mit spannenden Aktionen, guter Musik und Infos rund ums Fahrrad!

Kommen Sie vorbei – am 9.Mai ab 10 Uhr, großes Biker-Hoffest bei Fahrrad Ranzinger in Königs Wusterhausen in der Eichenallee.

Und jetzt schon vorbeikommen und Saisonangebote sichern – schnell sein lohnt sich!