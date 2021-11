Essensausgeber gesucht

Die Gemeinde Bestensee sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen motivierten und engagierten Essenausgeber (m/w/d)

für eine Tätigkeit in unserer Kindertagesstätte in Bindow mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von zunächst 10 Stunden vorerst befristet für ein Jahr mit der Option der anschließenden Festanstellung. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit vorgesehen. Nach Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte in Bestensee ist hier der letztliche Arbeitsort.

Von den Bewerberinnen/Bewerbern wir erwartet:

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Flexibilität, Selbständigkeit und Teamfähigkeit

freundlicher Umgang mit Kindern

ein erweitertes Führungszeugnis (bei Begründung des Arbeitsverhältnisses)

ein Gesundheitszeugnis nach dem IfSG

ein Nachweis der gesundheitlichen Eignung sowie einer Masernimpfung

gemäß Masernschutzgesetz

eine aktuelle Erste-Hilfe-Bescheinigung am Kind

PKW-Führerschein wünschenswert

Die Bewerberin/den Bewerber erwartet:

ein Beschäftigungsverhältnis auf Grundlage des Tarifvertrages

für den öffentlichen Dienst

Vergütung nach Entgeltgruppe E 1

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.bestensee.de