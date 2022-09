Ausbildungsmesse Landkreis Dahme-Spreewald

13. Zukunft Ausbildung!

Am Samstag, den 10. September, findet am OSZ in Königs

Wusterhausen die “Zukunft Ausbildung! Find raus, was passt.” statt.

In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr stellen sich 100 Unternehmen

aus der Region vor und informieren über Ausbildungswege, Berufsbilder,

Einstiegschancen und Praktika.

Und auch wir sind ab 10:00 Uhr für Sie vor Ort

und begleiten Sie durch den Tag!

> Hier finden Sie weitere Informationen <

> Hier geht es zu den Ausstellern <

