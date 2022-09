Autohaus Sitz sucht:







KFZ-Serviceberater bzw. Meister oder Serviceassistent (m/w/d)





Ihre Aufgaben:

– Aktive Mitarbeit und Leitung der Werkstatt



– Kompetente Unterstützung sowie fachliche Führung des Werkstattteams



– Sie begleiten den gesamten Reparaturprozess. Dabei stehen Sie unseren Kunden als persönlicher Ansprechpartner/-in und Berater/-in zur Verfügung



– Sie wickeln Gewährleistungs-/Garantie- und Kulanzfälle ab und fördern den Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör



– Sie arbeiten als absoluter Teamplayer mit motivierten kundenorientierten Kolleginnen und Kollegen zusammen.



Ihr Profil:

– Sie haben bereits Erfahrung als KFZ-Serviceberater/-in gesammelt



– Den Umgang mit anspruchsvollen Kunden meistern Sie souverän



– Sie verfügen über eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung



– Gute Umgangsformen, gepflegtes Äußeres und sicheres Auftreten sind für Sie selbstverständlich



– Teamgeist, Motivation, Engagement, Lern- und Leistungsbereitschaft zählen Sie zu Ihren Eigenschaften

– Sie sind im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B



Gehalt nach Vereinbarung, Arbeitszeiten:

Mo-Do 7:00-15:30 Uhr, Fr 7:00-14:30 Uhr, 1x im Monat Samstag von 9:00-12:30

per Post oder per E–Mail an



info@autohaus-sitz.de



Autohaus Sitz KG



Im Gewerbepark 18B



15711 Königs Wusterhausen