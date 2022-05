Für den Bereich Küchen suchen wir für unser Team in Wildau zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ein

Köchin/Koch (m/w/d)

Die Wildauer Service GmbH erbringt seit 2004 Dienstleistungen in den Bereichen der Reinigung, des Service,

des Fahrdienstes und der Technischen Dienste. Wir bieten unseren Kunden als modernes und innovatives

Dienstleistungsunternehmen im geschäftlichen und im privaten Bereich ein breit gefächertes und vielfältiges

Leistungsspektrum aus einer Hand an.

Unser Angebot:



– hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf

– ein attraktiver und sicherer Arbeitsplatz mit zuverlässigen Lohnzahlungen

– umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

– unbefristete Vollzeit (40 Std./Woche, 6 Monate Probezeit)

– 29 Tage Urlaub/Jahr

Ihr Profil:

– eine abgeschlossene Berufsausbildung als Köchin/Koch

– Team- und Kommunikationsfähig, Belastbar und Flexibel

– Ressourcenbewusster und sorgfältiger Umgang mit Betriebseigentum und Verbrauchsmaterialien

– langjährige Tätigkeit im Großküchenbereich oder Hotellerie Bereich, mit nachgewiesenen Referenzen

– Vorhandensein eines gültigen Hygienepasses



Ihre Herausforderung



– Ziel ist es, im Allgemeinen die ordnungsgemäße Organisation und die täglich wiederkehrenden Arbeitsabläufe zu gewährleisten

– Einhaltung der Budgetvorgaben und Optimierung des Leistungsprozesses unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zielsetzungen

– Erbringung der Leistung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und des Sicherheitsgebotes sowie der unternehmensinternen Vorgaben und Qualitätsstandards.

– Mitverantwortung für die Gestaltung der Speiseplänen sowie Qualitätskontrolle der Arbeitsprozesse und Speisen

Stellenbeschreibung



– Organisation und Umsetzung der Arbeitsprozesse in der Küche, Küchenabläufe organisieren,aktiv den Kochprozess umsetzen

– zugeordnete Küchenkräfte in den Arbeitsprozess integrieren und anleiten

– Ausgabe von Speisen und deren Nachbereitung, Hilfestellung bei Personalersatz in den Ausgabestellen

– Warenbestellung des täglichen Bedarfs, kalkulationssicherer Umgang mit den Lebensmitteln

– Verantwortlichkeit für die Grundsauberkeit im Küchenbereich

– Fähigkeit zur Absprache gegenüber Dritte

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – vorzugsweise elektronisch

(als E-Mail-Nachricht und ausschließlich mit einem pdf-Dateianhang) an:

WSG – Wildauer Service GmbH

Leitung Küchen

Heiko Lemke

Lessingstraße 24

15745 Wildau

Telefon 03575 514 – 559

Mobil: 0170 86 74 192

leiter_kuechen@wsg-wildau.de