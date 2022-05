Für den Bereich Küchen bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Ausbildung zum Gebäudereiniger (m/w/d)

Die Wildauer Service GmbH erbringt seit 2004 Dienstleistungen in den Bereichen der Reinigung, des Service,

des Fahrdienstes und der Technischen Dienste. Wir bieten unseren Kunden als modernes und innovatives

Dienstleistungsunternehmen im geschäftlichen und im privaten Bereich ein breit gefächertes und vielfältiges

Leistungsspektrum aus einer Hand an.

Standort:

Wildau und Umgebung

Ausbildungszeit:

3 Jahre

Ausbildungsvergütung:

1. Lehrjahr: 830,00 € / Monat

2. Lehrjahr: 965,00 € / Monat

3. Lehrjahr: 1.150,00 € / Monat

Bei uns lernst Du:

– verschiedene Reinigungsmaschinen zu bedienen

– verschiedene Reinigungstechniken kennen

– Pflege- und Oberflächenbehandlungsmethoden

– Ausführung von Reinigungs-, Glasreinigungs- und Desinfektionsarbeiten

– die Grundlagen der Organisation der Gebäudereinigung

Das bringst du idealerweise mit:

– mindestens Hauptschulabschluss oder höherwertiger Abschluss

– Spaß an Aktivität und handwerkliches Geschick

– Interesse an der Gebäudereinigung

– ein Mindestmaß an körperlicher Belastbarkeit

– hohes Maß an Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

– Zuverlässigkeit

– Bereitschaft zu Wochenend-, Schicht- und Feiertagsarbeit

Das bieten wir dir:

– Eine praxisnahe Ausbildung mit abwechslungsreichen Aufgaben

– Hohe Übernahmechancen

– Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

– Die Chance auf Verkürzung der Ausbildungszeit

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – vorzugsweise elektronisch

(als E-Mail-Nachricht und ausschließlich mit einem pdf-Dateianhang) an:

WSG – Wildauer Service GmbH

Leitung Küchen

Heiko Lemke

Lessingstraße 24

15745 Wildau

Telefon 03575 514 – 559

Mobil: 0170 86 74 192

leiter_kuechen@wsg-wildau.de