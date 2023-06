Wiwo sucht Teamassistent – Empfang

Als größter Wohnungsanbieter in der Stadt Wildau geben wir fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Know-How sind sichere Begleiter in unserer Arbeit. Wir suchen

ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Empfang/Teamassistenz

(m/w/d)

Ihre Aufgaben:

zentraler Ansprechpartner für Kunden und Geschäftspartner

Annahme bzw. selbständiges Bearbeiten von Kundenanliegen

Erfassung von Schadensmeldungen und Mieteranliegen im EDV-System

Erstberatung von Mietinteressenten

Übernahme allgemeiner administrativer und organisatorischer Aufgaben (z. B. Bearbeitung Posteingang und Postausgang, Führen der Kassen)

inhaltliche Unterstützung der Mitarbeiter des Bestandsmanagements

Ihr Profil:

Sie haben Spaß an der Arbeit mit Kunden und besitzen ein ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein sowie eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit.

Sie können sich schnell auf neue und unvorhergesehene Situationen einstellen und behalten dabei den Überblick.

Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und ergebnisorientiert.

Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung.

Ihr Umgang mit MS Office-Programmen ist souverän.

Sie besitzen einen Führerschein Klasse B.

Sie können auch Berufseinsteiger oder –Rückkehrer sein.

Ein freundliches und verbindliches Auftreten, Diskretionsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.

Wir bieten:

ein sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit

geregelte Arbeitszeit – fünf Tage in der Woche von Montag bis Freitag

Bezahlung und viele soziale Leistungen eines modernen Unternehmens sowie 30 Tage Urlaub

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten

eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit freundlichen und versierten Kolleginnen und Kollegen

gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung – persönlich in unserer Geschäftsstelle, per Post oder per E-Mail an personal@wiwo-wildau.de.

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Str. 40

15745 Wildau