Wiwo sucht Mitarbeiter in der Verwaltung

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau geben wir fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in unserer Arbeit.

Unser Team mit 40 engagierten Mitarbeitern bewirtschaftet unsere rund 2.300 eigenen und betreuten Wohnungen. Im Rahmen der Erweiterung unseres Geschäftsfeldes Wohnungseigentums-/Fremdverwaltung suchen wir ab sofort einen:

Mitarbeiter Wohnungseigentums-/Fremdverwaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

– eigenverantwortliche Verwaltung und Betreuung von Objekten im Eigentum Dritter

– Kommunikation mit Eigentümern, Beiräten, Behörden und Dienstleistern

– Erstellung des Wirtschaftsplanes und der Jahresabrechnung

– Ausführung der Eigentümerbuchhaltung

– Organisation, Moderation und eigenständige Nachbereitung von Wohnungseigentümerversammlungen

– Durchführung von Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft, der Teilungserklärung, der Gemeinschafts- und Hausordnung

– Vornahme der Objektbegehungen

Ihr Profil:

– abgeschlossene immobilienwirtschaftliche Ausbildung

– mehrjährige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft

– souveräner Umgang mit MS Office-Programmen, gern auch mit Wodis und IVM

– Führerschein Klasse B

– Belastbarkeit, freundliches und verbindliches Auftreten, strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein runden Ihr Profil ab

Wir bieten:

– ein sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (Teilzeit möglich)

– flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen

– Bezahlung und viele soziale Leistungen eines modernen Unternehmens sowie 30 Tage Urlaub

– flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

– ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten

– eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit freundlichen und versierten Kolleginnen und Kollegen

– gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen – persönlich in unserer Geschäftsstelle, per Post oder per E-Mail an

personal@wiwo-wildau.de.

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Str. 40

15745 Wildau