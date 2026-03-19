Wiwo sucht Mitarbeiter im Finanz und Rechnungswesen

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.
Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen Mitarbeiter für das
Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Aufnahme / Weiterleitung / Abrechnung von Versicherungsschäden
• Übernahme der Liegenschaftsverwaltung
• Erfassung, Kontierung und Prüfung von Rechnungen
• Zuarbeiten zu Monats- und Quartalsberichten, Statistiken und Analysen
• Vorbereitungen zur Erstellung von Jahresabschlüssen (Bilanz, GuV)
Ihr Profil:
• abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise in der
Immobilienwirtschaft, wünschenswert ist eine Fortbildung zum Bilanzbuchhalter oder eine vergleichbare Ausbildung
• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen /Finanzbuchhaltung
• routiniert in MS Office-Programmen, Kenntnisse in WOWIPORT von Vorteil
• zuverlässige, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Flexibilität
IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:
Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Personalabteilung
Friedrich-Engels-Straße 40
15745 Wildau