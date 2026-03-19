Wiwo sucht Mitarbeiter im Finanz und Rechnungswesen

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.

Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen Mitarbeiter für das

Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d)

Ihre Aufgaben:



• Aufnahme / Weiterleitung / Abrechnung von Versicherungsschäden

• Übernahme der Liegenschaftsverwaltung

• Erfassung, Kontierung und Prüfung von Rechnungen

• Zuarbeiten zu Monats- und Quartalsberichten, Statistiken und Analysen

• Vorbereitungen zur Erstellung von Jahresabschlüssen (Bilanz, GuV)

Ihr Profil:



• abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vorzugsweise in der

Immobilienwirtschaft, wünschenswert ist eine Fortbildung zum Bilanzbuchhalter oder eine vergleichbare Ausbildung

• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen /Finanzbuchhaltung

• routiniert in MS Office-Programmen, Kenntnisse in WOWIPORT von Vorteil

• zuverlässige, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Flexibilität

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:

personal(at)wiwo-wildau.de

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau