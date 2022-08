Wiwo sucht Bauingenieur-Projektmanager

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau geben wir fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in unserer Arbeit.

Unsere Mieterinnen und Mieter von rund 2000 Wohnungen werden von unserem Team mit 40 engagierten Mitarbeitern betreut.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Mitarbeiter im Bereich Technik (m/w/d)



Ihre Aufgaben:

– Verantwortung für die laufende Instandhaltung gebäudetechnischer und baulicher Instandsetzung von Wohnungen für die Neuvermietung

– Betreuung von Mietern in technischen Angelegenheiten

– Sicherstellung des effizienten Betriebes technischer Anlagen

– Bearbeitung von Versicherungsschäden, z.B. Wasser– und Brandschäden

– ordnungsgemäße und fristgerechte Rechnungsbearbeitung



Ihr Profil:

– Berufsausbildung/Studium im Bau–, Immobilien– oder Technikbereich oder vergleichbare Qualifikation

– Kenntnisse im immobilienwirtschaften/technischen Gebäudemanagement

– Routine in MS Office–Programmen, gern auch Wodis

– Führerschein Klasse B

– Belastbarkeit, verbindliches Auftreten, strukturierte und organisierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Dienstleistungs-bewusstsein runden Ihr Profil ab

– Berufserfahrung, gerne aber auch Berufseinsteiger oder –rückkehrer



Wir bieten:

– ein sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit

– geregelte Arbeitszeit – fünf Tage in der Woche von Montag bis Freitag

– Bezahlung und viele soziale Leistungen eines modernen Unternehmens sowie 30 Tage Urlaub

– flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

– ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten

– eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit freundlichen und versierten Kolleginnen und Kollegen

– gute Weiterbildungs– und Entwicklungsmöglichkeiten



Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen – persönlich in unserer Geschäftsstelle, per Post oder per E–Mail an

personal@wiwo–wildau.de.

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich–Engels–Str. 40

15745 Wildau