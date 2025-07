Teilnahmebedingungen EDEKA Wilde-Einkaufstaxi

Teilnahmebedingungen

“Das EDEKA Wilde-Einkaufstaxi – radioSKW bringt Sie zum Markt… und übernimmt den Einkauf!”

Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an dem von radioSKW und EDEKA Wilde Friedersdorf veranstalteten Gewinnspiel für “Das EDEKA Wilde-Einkaufstaxi – radioSKW bringt Sie zum Markt… und übernimmt den Einkauf!” erkennt sich die teilnehmende Person ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:

Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz im Sendegebiet von radioSKW. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden von radioSKW und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner bzw. -partnerin in eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausgeschlossen sind die Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner bzw. -partnerin in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

Gewinnspielfrist

Vom 04.08.2025 bis zum 21.08.2025 können Sie am Gewinnspiel “Das EDEKA Wilde-Einkaufstaxi – radioSKW bringt Sie zum Markt… und übernimmt den Einkauf!” teilnehmen. Der Gewinner/ die Gewinnerin wird jeweils am 07.08.2025, 14.08.2025 und 21.08.2025 per Auslosung bei “Susanne am Morgen” ermittelt und im Anschluss von radioSKW per Anruf benachrichtigt.

Modus

Die Teilnahme am Gewinnspiel für “Das EDEKA Wilde-Einkaufstaxi – radioSKW bringt Sie zum Markt… und übernimmt den Einkauf!” erfolgt telefonisch, per WhatsApp oder Social Media, nachdem der Aktionssong im laufenden Programm gespielt wurde.

Gewinn

Der Gewinner/ die Gewinnerin wird mit einem radioSKW-Shuttle zu Hause oder vom Arbeitsplatz abgeholt und direkt zu EDEKA Wilde Friedersdorf gefahren. Zudem erhalten sie einen 100 Euro Gutschein. Eine Auszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

Promotion

Der Gewinner/ die Gewinnerin verpflichtet sich, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild- und Textpublikationen, auch im Internet, zur Verfügung zu stehen und erklärt sich damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang auch Vor- und Nachname genannt werden.

Datenschutz

Es gelten die Datenschutzbestimmungen von radioSKW. radioSKW speichert und nutzt die erhobenen Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten) ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht.

Vorbehaltsklausel

radioSKW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht radioSKW allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. radioSKW haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch gleichwertige Preise ersetzt werden.

Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 30.07.2025