Sommerparty Schöneiche 2022

Am 19. und 20. August findet auf dem Sportplatz Schöneiche die große Sommerparty statt!

Beginn ist am Freitag um 19:00 Uhr. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Warm up mit dem “König”; bevor der

international bekannte House DJ “MIKE LA FUNK” den Sportplatz in eine rauschende Tanzfläche verwandelt.



Bei dem großen Kinderfest am Samstag können sich die jüngsten Besucherinnen und Besucher

auf eine Hüpfburg, zwei Riesenrutschen und weitere Kinderaktionsstände freuen.

Eine halbe Stunde später wird es mit dem Auftakt der Fußballsaison sportlich

und ab 15:30 Uhr ist dann Zeit für das große Bühnenprogramm.