Sommerferientipp 2025

Sommerzeit in Berlin und Brandenburg!

radioSKW bringen Sie und Ihre Kinder durch die Ferien – mit den besten Tipps für eine unvergessliche Sommerzeit in unserer Region.

Ob Kultur, Musik oder Action – hier ist für jeden etwas dabei! Langeweile? Gibt’s bei uns nicht!

Wir haben für jeden Ferientag spannende Ausflugsideen für die ganze Familie parat.

Die radioSKW-Sommerferientipps – täglich neu, nur bei uns im Programm.

Biosphäre Potsdam

01.07. bis 07.09.2025 | 9:00 bis 18:00 Uhr | ab 6,00 Euro

Während der Sommermonate erwartet Kinder eine besonders abenteuerliche Reise durch das grüne Dickicht der Tropenhalle. Mithilfe praktischer Fernrohre erforschen und entdecken die Nachwuchsforscherinnen und -forscher die Geheimnisse des Regenwaldes.

Mehr Infos: biosphaere-potsdam.de

CineStar Wildau

täglich | 15 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung | ab 6,50 Euro

Kinosommer statt Fernweh – kühle Brise, leckeres Eis und heiße Filme.

Die ganze Familie erwarten Filmhighlights wie “Die Schlimpfe”, “Lilo & Stitch”, “Superman” und das Kino-Erlebnis “Peppa und das neue Baby”.

Dazu gibt es weitere Filmspecials, Menüangebote und noch mehr Vorteile.

Mehr Infos: cinestar.de

Ferienpark Scharmuntzelland

täglich | 09:00 bis 18:00 Uhr | 6,00 Euro

Im Familien- und Erlebnispark erwartet die ganze Familie ein karibisches Dorf mit Streichelzoo und Kinderspielplätzen. Es gibt eine Multisportarena, eine Kletterwand, die Möglichkeit Minigolf zu spielen und vieles mehr. In der Piraten-Erlebniswelt können Kinder sich auspowern und auf Schatzsuche begeben.

Mehr Infos: scharmuntzelland.de

Hole in One – 3D-Schwarzlicht-Minigolf

Öffnungszeiten richten sich nach der Auslastung | ab 11,00 Euro

HOLE IN ONE vereint Spiel, Spaß und Spannung in einem Erlebnis, das Jung und Alt Freude macht. Machen Sie sich auf eine Reise durch alle 18 Bahnen und sechs atemberaubende 3D-Fantasiewelten.

Mehr Infos: hole-in-one.net

IRRLANDIA – der MitMachPark

24.07. bis 06.09.2025 | 10:00 bis 19:00 Uhr | ab 9,00 Euro

Suchen, Verirrne und Finden, Toben – im Irrlandia warten über 60 Attraktionen und Angebote darauf, entdeckt zu werden. Darunter 14 Labyrinthe und Irrgärte – Highlight ist vor allem das “Robin-Hood-Höhenlabyrinth”, in dem sich Kinder wie der mittelalterliche Held fühlen können. Übrigens feiert der MitMachPark in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum.

Täglich gibt es zudem betreute Spiel- und Bastelaktionen. Beginn: 13:00 Uhr am Bastelwagen.

Es können Kräuterkissen hergestellt, T-Shirts bemalt und bedruckt oder Schneidebrettchen gestaltet werden.

Mehr Infos: irrlandia.de

Lübbener Kindersommer

21.07. bis 05.09.2025 | Zeiten variieren | Eintritt frei / ab 2,50 Euro

Mitmachen und Spaß haben – von Montag bis Freitag lockt der Lübbener Kindersommer mit vielen Angeboten für die ganze Familie. Sie erfahren mehr über die Tierwelt im Biosphärenreservat Spreewald, werden beim Freilichtmalen und Töpfern kreativ, entdecken die Welt des Zahnpiraten Flint und begeben sich bei der Gute-Nacht-Geschichten-Kahnfahrt auf die Suche nach den Irrlichtern.

Das Sommerhighlight sind die Mitmachkonzerte mit Kess auf der Schlosswiese, die vom 6. bis zum 8. August stattfinden.

Mehr Infos: luebben.de

Museumspark Rüdersdorf

24.07. bis 06.09.2025 | ab 10:30 Uhr | ab 12,00 Euro

Im Museumspark Rüdersdorf werden jede Menge Spaß und Abwechslung geboten – Fossilien suchen & bestimmen, Insektenhotels in der Kreativ-Werkstatt basteln oder Stoffbeutel designen und den Park auf einer spannenden Entdeckungstour erkunden.

Mehr Infos & Anmeldung: museumspark.de

Scharmützelbob Bad Saarow

täglich | 10:00 bis 18.00 Uhr | ab 2,50 Euro

Egal ob alleine oder zu zweit – auf der Sommerrodelbahn geht es fast 1000 Meter den Berg hinab!

Die Rodelbahn “Alpine Coaster” ist einzigartig in Berlin und Brandenburg. Erst geht es hoch hinaus und dann durch zahlreiche Kurven und Abfahrten runter ins Tal. Nach der ersten Abfahrt beginnt der Spaß von vorne – so geht es zweimal bergauf- und ab!

Und bei schlechtem Wetter geht es in die Duellarene zum Toben, Spielen und Spaß haben!

Mehr Infos: scharmuetzelbob.de

Schloss Königs Wusterhausen

Termine variieren | 11:00 & 14:00 Uhr | ab 6,00 Euro

In dem Lieblingsschloss des preußischen Königs Friedrich Wilhelm der I. finden heute zahlreiche Veranstaltungen statt, die Einblicke in die damalige Lebenswelt und das künstlerische Schaffen geben. Während der Sommerferien können Kinder ab 5 Jahren nach einer Schlossführung kreativ werden, mehr über die Gemälde des Königs erfahren und sie abmalen. Bei dem Ferienworkshop “Spielen wie ein König” werden im Schlossgarten histrorische Spiele wie Kugelschlagen oder Croquet ausprobieren.

Mehr Infos: spsg.de

Sommerferienprogramm Scharmützelsee

täglich | Zeiten variieren | kostenfrei / 5,00 Euro

In den Jugendclubs Storkow und Bad Saarow gibt es zahlreichende wechselnde Angebote für Kinder und Jugendliche. Neben den Mehrtagesfahrten stehen auf dem Programm Schwarzlicht-MiniGolf, Bowling, Töpfer-Tage ein Escape Game und virle weitere Aktivitäten.

Bitte beachten: In den meisten Fällen ist eine Anmeldung notwendig.

Mehr Infos: amt-scharmuetzelsee.de

Spreeweltenbad Lübbenau

täglich | ab 10:00 Uhr | ab 16,00 Euro

Mit Pinguinen um die Wette schwimmen, mit dem Rutschen-Konfigurator das eigene Rutschabenteuer gestalten oder in der Saunawelt zur Ruhe kommen – in den Spreewelten ist für alle was dabei.

Ein weiteres Highlight sind die täglichen Schaufütterungen um 11:30 und 15:30 Uhr.

Mehr Infos: spreewelten.de

Stadtbibliothek Königs Wusterhausen

25.07. bis 05.09.2025 | ab 10:00 Uhr | kostenfrei

Während der Sommerferien gibt es in der Stadtbibliothek ein vielseitiges Programm. Kinder können sich im Häkeln üben, mehr über Knotenkunde erfahren und nach Filmvorführungen ins Gespräch kommen. An den Freitagen wird es kreativ: Schlüsselanhänger und Supelhelden basteln, Grußkarten gestalten und Skulpturen bauen.

Mehr Infos: stadtbibliothek-kw.bibliotheca-open.de

Wettermuseum

30.06. bis 04.09.2025 | 10:00 bis 14:00 Uhr | ab 5,00 Euro

Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 14:00 Uhr wird im Wettermuseum Lindenberg ein buntes Ferienprogramm rund ums Wetter geboten. Unter anderem eine Experimentiershow, bei der die Kraft des Luftdrücks zu spüren ist oder die Familienführung, die Spannendes aus der Welt des Wetters und Klimas zeigt – zum Beispiel warum jede Wetterapp eine andere Vorhersage zeigt.

Mehr Infos: wettermuseum.de

