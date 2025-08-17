Schönster erster Schultag 2025

Der schönste erste Schultag 2025

Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu und das neue Schuljahr steht bevor – so auch die Einschulungen.

Ihr Kind wird in diesem Jahr eingeschult?

Dann verdient es einen einmaligen und unvergesslichen Schultag!

Auch in diesem Jahr findet unsere Aktion “Schönster 1. Schultag” statt und wir ermöglichen einem Kind einen “VIP-Schulanfang”!

Ihr Kind bekommt von uns eine Schultüte, gefüllt mit tollen Überraschungen – Notwendigem für den 1. Schultag, Süßigkeiten und einem Familienticket für einen Tagesbesuch in den Spreewelten inkl. eines Plüschtiers des radioSKW-Patenpinguins Frieda.

Lassen Sie uns wissen, warum Ihr Kind diesen “VIP-Schulanfang” verdient und feiern Sie Ihre Kleinen gaaanz groß!

Die Teilnahmebedingungen gibt’s hier.

Der schönste erste Schultag wird freundlich unterstützt von

Edeka Wilde

Lindenstraße 14a

15754 Heidesee/Friedersdorf

www.edeka.de/wilde

Mitsubishi-Autohaus Sitz KG

Im Gewerbepark 18b

15711 Königs Wusterhausen/Zeesen

www.autohaus-sitz.de

Spreewelten

Alte Huttung 13

03222 Lübbenau/Spreewald

www.spreewelten.de