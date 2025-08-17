Schönster erster Schultag 2025

Der schönste erste Schultag 2025
Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu und das neue Schuljahr steht bevor – so auch die Einschulungen.
Ihr Kind wird in diesem Jahr eingeschult?
Dann verdient es einen einmaligen und unvergesslichen Schultag!
Auch in diesem Jahr findet unsere Aktion “Schönster 1. Schultag” statt und wir ermöglichen einem Kind einen “VIP-Schulanfang”!
Ihr Kind bekommt von uns eine Schultüte, gefüllt mit tollen Überraschungen – Notwendigem für den 1. Schultag, Süßigkeiten und einem Familienticket für einen Tagesbesuch in den Spreewelten inkl. eines Plüschtiers des radioSKW-Patenpinguins Frieda.
Lassen Sie uns wissen, warum Ihr Kind diesen “VIP-Schulanfang” verdient und feiern Sie Ihre Kleinen gaaanz groß!
Die Teilnahmebedingungen gibt’s hier.
Der schönste erste Schultag wird freundlich unterstützt von
Edeka Wilde
Lindenstraße 14a
15754 Heidesee/Friedersdorf
www.edeka.de/wilde
Mitsubishi-Autohaus Sitz KG
Im Gewerbepark 18b
15711 Königs Wusterhausen/Zeesen
www.autohaus-sitz.de
Spreewelten
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau/Spreewald
www.spreewelten.de