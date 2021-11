Schnelltester (m/w/d) gesucht

CRAFTMAX Healthcare sucht ab sofort

Tester (m/w/d)

zur Durchführung von CORONA Schnelltests.

Wir bieten Ihnen:

√ leistungsgerechte Bezahlung

√ professionelle Einarbeitung und Begleitung

√ Mitarbeitervergünstigungsprogramm

√ sehr gute Geschäfts- und Praxisräume (kein kalter Container!)

Das erwartet Sie:

+ Sachkundeschulung & Zertifikat zur Durchführung von Corona-POC-Antigen-Schnelltests

+ Medizinprodukteschulung

+ Vollzeitbeschäftigung mit Festeinstellung

+ wöchentliche Arbeitszeit von ca 6 – 8 Stunden

+ ggf. flexible Zeiteinteilung

Darüber verfügen Sie:

+ Bereitschaft Neues zu lernen und einen sozialen Auftrag zu übernehmen

+ gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

+ Arbeit am PC (Erfassung der Kundendaten in einem Programm auf Word-Basis)

So können Sie sich bewerben:

E-Mail: helfer@craftmax.healthcare

und gern persönlich:

CRAFTMAX Healthcare

Storkower Str. 13

15711 Königs Wusterhausen

täglich von 10 – 17:30 Uhr

WhatsApp: 0176 81275035

www.craftmax.healthcare