Sabelus sucht Botenfahrer

Als erfolgreiches, kontinuierlich wachsendes mittelständiges Unternehmen bieten wir interessante Aufgaben, die selbstständiges Arbeiten in einem engagierten Team erfordern.

Für unsere Sabelus XXL Apotheken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Botenfahrer (m/w/d)

Auf Minijob Basis oder Vollzeit, ab sofort

Wir bieten:

• … Ihnen eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit

• Minijob Basis / Vollzeit

• Beginn der Tätigkeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt

• Faire Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Betriebliche Altersvorsorge und zusätzliche Krankenversicherung

• Ein freundliches Betriebsklima

• Ein Fahrzeug zur Ausübung Ihrer Tätigkeit

Ihre Aufgaben:

• Auslieferung von Medikamenten an Kunden, Arztpraxen und Heime

• Serviceorientierte Kommunikation

• Be- und Entladen des Fahrzeugs

Das sollten Sie mitbringen:

• Führerschein, Klasse B

• Verantwortungsbewusstsein und eine ordnungsgemäße Fahrweise

• sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit

• Flexibilität

Interessiert?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

per E-Mail: wuttich@sabelus.com

per Post: Sabelus Services | Am Kleingewerbegebiet 2 | 15745 Wildau