Harmonische Physiotherapie-Praxis sucht Verstärkung mit Lust zielorientiert zu arbeiten (w/m/d)!

Dein Anspruch: Mit Deinem Wissen und Deiner Expertise unseren Patienten professionelle Übungspläne zu erstellen und zielorientierte Behandlungen durchzuführen.

Unser Anspruch: Dir genau das zu ermöglichen!

Wir haben eine seit 2006 gut eingeführte Physiotherapie-Praxis mit sehr gutem Ruf wenige Meter südlich von der Stadtgrenze Berlins entfernt. Wir sind aktuell mit 4 Mitarbeitenden schon gut aufgestellt. Da wir uns aktuell nochmal vergrößern wollen, müssen wir uns auch personell erweitert aufstellen.

Zusätzlich kooperieren wir mit einen Gesundheitssport-Verein (im Haus mit Miha-Gerätezirkel), in dem unsere Therapeuten zusätzlich bei sehr guter Vergütung Kurse übernehmen können.

Die Benefits:



– Sehr professionelles und angenehmes Team

– Gute Ausstattung (und wird immer besser)

– Top-Lage mit fast direktem S-Bahnanschluss (2 Min zum Bahnhof)

– Absolut flexible Rahmenbedingungen z.B. in der Arbeitszeit (z.B. Wochenende, abends oder früh morgens, Clusterarbeitszeit, usw. – as you like)

– Sehr kreatives Vergütungssystem (zusätzliche Gewinnbeteiligung, Produktivprämien, Erholungsbeihilfe usw.) – Vergütung wird grundsätzlich als Paket individuell vereinbart. Es soll ja am Schluss was Vernünftiges „rauskommen“

– Tolles Altersvorsorgepaket! (bis zu 100% arbeitgeberfinanziert)

– Kurze Probezeitvereinbarung (in der Regel 8 Wochen)

– Übernahme von Weiter- und Fortbildungskosten in der Regel zu 100%

– Sofortige Umsetzung Deiner kreativen Unternehmensideen ohne Begrenzung (muss nur legal sein!!)

– „Dienst-Bike, -Mopped, -Auto“ oder Job-Ticket gewünscht – lass uns drüber reden!



Wenn Du (noch) nicht so gut Deutsch kannst, finden wir einen gemeinsamen Weg, damit das gut wird (Kostenübernahme für Kurse!). Wie sind sprachlich ohnehin schon ziemlich international aufgestellt (deutsch, englisch, polnisch, russisch). Cool wäre eine bereits vorhandene Qualifizierung in der „Manuellen Therapie“