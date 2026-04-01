P&G San GmbH sucht technischen Vertriebsmitarbeiter

Die P&G SAN GmbH ist ein wachsendes Fachunternehmen für moderne
Gebäudetechnik. Wir planen, installieren und betreuen hochwertige Lösungen in
den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und energieeffiziente Gebäudesysteme.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Technischen
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d), der unsere Kunden kompetent begleitet und
technische Lösungen mit Begeisterung vermittelt.
P&G SAN GmbH sucht:
Technischer Vertriebsmitarbeiter
Ihre Aufgaben:
• Technische Beratung unserer Kunden im Bereich Gebäudetechnik
• Erstellung von Angeboten und Ausarbeitung individueller Lösungen
• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Begleitung von Projekten vom Erstkontakt bis zur Umsetzung
• Marktbeobachtung und Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten
Ihr Profil:
• Abgeschlossene technische Ausbildung (SHK, Elektrotechnik, Gebäudetechnik o. Ä.)
• Erfahrung im technischen Vertrieb oder Projektgeschäft von Vorteil
• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
• Technisches Verständnis für moderne Gebäudetechnik und Energiesysteme
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise
Wir bieten:
• Ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld in einem modernen Fachbetrieb
• Attraktive Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten
• Abwechslungsreiche Projekte im privaten und gewerblichen Bereich
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:
P&G SAN GmbH /
Heike Peschke / h.peschke@pugsan.de.