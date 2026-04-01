P&G San GmbH sucht technischen Vertriebsmitarbeiter

Die P&G SAN GmbH ist ein wachsendes Fachunternehmen für moderne

Gebäudetechnik. Wir planen, installieren und betreuen hochwertige Lösungen in

den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und energieeffiziente Gebäudesysteme.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Technischen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d), der unsere Kunden kompetent begleitet und

technische Lösungen mit Begeisterung vermittelt.

P&G SAN GmbH sucht:

Technischer Vertriebsmitarbeiter

Ihre Aufgaben:

• Technische Beratung unserer Kunden im Bereich Gebäudetechnik

• Erstellung von Angeboten und Ausarbeitung individueller Lösungen

• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

• Begleitung von Projekten vom Erstkontakt bis zur Umsetzung

• Marktbeobachtung und Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten

Ihr Profil:



• Abgeschlossene technische Ausbildung (SHK, Elektrotechnik, Gebäudetechnik o. Ä.)

• Erfahrung im technischen Vertrieb oder Projektgeschäft von Vorteil

• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Kundenorientierung

• Technisches Verständnis für moderne Gebäudetechnik und Energiesysteme

• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise

Wir bieten:

• Ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld in einem modernen Fachbetrieb

• Attraktive Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten

• Abwechslungsreiche Projekte im privaten und gewerblichen Bereich

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung:

P&G SAN GmbH /

Heike Peschke / h.peschke@pugsan.de.