Panoramapunkt – 2 Personen

Willkommen im Panoramapunkt

Mit dem schnellsten Aufzug Europas zu einer der schönsten

Aussichtsplattformen Berlins!

In nur 20 Sekunden geht es hinauf, auf die 100 Meter hohe Aussichtsplattform am Potsdamer Platz in Berlin. Von

hier schauen Sie direkt auf den Potsdamer Platz und über die komplette Skyline Berlins.

Eine Ausstellung lässt Sie in die Geschichte der Stadt von Oben eintauchen und im Panoramacafé genießen Sie Tee und Kaffeespezialitäten mit Ausblick.

PANORAMAPUNKT

Potsdamer Platz 1

10785 Berlin

Tel.: +49(0)30 / 25 93 70 80

Fax: +49(0)30 / 25 29 43 71

Email: info[at]panoramapunkt.de

panoramapunkt.de