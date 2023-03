Osterfeuer in der Region

Auch in diesem Jahr finden in der Region diverse Osterfeuer statt!

Osterfeuer am Gründonnerstag, 06.04.2023

Ahrensfelde

OT Blumberg | Schlossgelände | 19:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr lädt in diesem Jahr zu einem gemütlichen Feuer mit Essen, Getränken und Musik ein.

OT Mehrow | Straße am Dorfteich | 18:00 Uhr

Hinter der Arztpraxis lädt der Mehrower Varieté e.V. ebenfalls zu einem Osterfeuer inkl. Essen und Trinken ein

Fürstenwalde

Feuerwehr Fürstenwalde/Spree | 16:00 Uhr

Mit Feuerschale, Musik, Spiel und Spaß läutet der Feuerwehrverein die Osterfeuertage ein. Während des traditionellen Osterfeuers können die Einsatzfahrzeuge begutachtet werden. Das Löschboot und Grillzelt stehen für das leibliche Wohl bereit.

Großbeeren

OT Kleinbeeren | Dorfgemeinschafshaus | 17:00 Uhr

Der Ortsbeirat Kleinbeeren kädt zum Osterfeuer hinter dem Dorfgemeinschaftshaus ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Grünheide

Festwiese | 18:00 Uhr

Der Ortsbeirat lädt zum Osterfeuer mit Musik, Getränken und Essen auf der Festwiese ein

OT Kagel | Schulstraße | 17:00 Uhr

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bundesleistungszentrum findet in der Schulstraße ein Osterfeuer statt. Um 17:30 und 18:30 ist ein “Märchentruck” mit Puppenthater vor Ort.

OT Kienbaum | Kageler Straße | 17:00

Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Kagel e.V. und das Ooympische und Paralympische Trainingszentrum für Deutschland laden zum Osterfeuer ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Heidesee

OT Dannenreich | Hasenweg | 17:00 Uhr

Auch beim Dannenreicher Osterfeuer ist für Speisen und Getränke gesorgt.

OT Kolberg | Badestrand | 18:00 Uhr

Der Heimatverein Kolberg e.V. veranstaltet am Badestrand ein Osterfeuer und sorgt für Trinken und Essen – Fisch und Gegrilltes. Zudem werden die Kolberg Singers ein paar Lieder zum Besten geben.

OT Prieros

Königs Wusterhausen

OT Senzig | Freiwillige Feuerwehr Senzig |

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Senzig – somit wird auch das traditionelle Osterfeuer ein ganz besonderes

Mittenwalde

OT Motzen | Freiwillige Feuerwehr Motzen | 19:00 Uhr

Die Feuerwehr Motzen entzündet das diesjährige Osterfeuer um 19:00 Uhr.

OT Schenkendorf | Sportplatz | 19:00 Uhr

Der SC Blau-Weiß Schenkendorf 1931 e.V. veranstalten auf dem Sportplatz Schenkendorf (Krummenseer Straße) ein Osterfeuer.

Zernsdorf

Bürgerhaus Zernsdorf | 16:00 Uhr

Der Bürgerhausverein lädt zum Osterfeuer mit Livemusik ein. Zudem gibt es einen kleinen Ostermarkt, eine Überraschung für Kinder, Eiertrudeln (dafür bitte gekochte Eier mitbringen), Leckers vom Grill, Stockbrot und Getränke.

Zossen

OT Neuhof | Festwiese | 17:00 Uhr

Auf der Festwiese hinter der Feuerwehr findet in Neuhof ein Osterfeuer statt.

Osterfeuer am Ostersamstag, 08.04.2023

Altlandsberg

Berliner Straße | 19:00 Uhr

Die Evangelische Kirchengemeinde Altlandsberg veranstaltet eine Osternacht mit Osterfeuer auf dem Kirchplatz. Die Andachten finden in der Stadtkirche statt.

Berlin

Hellersdorf | Kienbergpark | 16:00 Uhr

An der Feuerwehrwache im Kienbergpark veranstaltet die Freiwillie Feuerwehr Hellersdorf auch in diesem Jahr das traditionelle Osterfeuer. Highlights sind außerdem ein Feuerwerk und Livemusik. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Köpenick | Strandbad Wendenschloss | 12:00 Uhr

Das Strandbad Wendenschloss veranstaltet nicht nur ein Osterfeuer mit buntem Familienprogramm, sondern startet auch in die Badesaison.

Rahnsdorf | Sportplatz der VSG Rahnsdorf 1949 e.V. | 17:00 Uhr

Der FVSG Rahnsdorf 1949 e.V. und der Förderverein der Feuerwehr Wilhelmshagen/Rahnsdorf e.V. laden zum Osterfeuer in den Saarower Weg 12a ein.

Blankenfelde-Mahlow

Dorfanger | 18:00

In der Blankenfelder Dorfstraße lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde zum Osterfeuer mit Livemusik von der Band ROSTFREI, Fackellauf und mehr ein.

OT Dahlewitz | Sportplatz | 16:30

Auch in diesem Jahr lädt der SV Blau-Weiß Dahlewitz zum traditionellen Osterfeuer auf dem Sportplatz am Rangsdorfer Weg 16 ein. Um 17:00 Uhr findet die Osterwanderung inkl. toller Überraschungen für Kinder statt ehe es im Anschluss Leckeres vom Grill, Stockbrot und Waffeln gibt. Bis 22:00 Uhr ist rund um die Feuerschalen gemütliches Zusammensein geplant.

Burg (Spreewald)

Krabatschleuse | 18:00 Uhr

Auf der Wiese an der Krabatschleuse wird ebenfals ein Feuer entzündet.

Erkner

Freizeit- und Erholungsfläche am Dämeritzsee | 13:00 Uhr

Ab 13:00 Uhr wird zum traditionellen Spreetreiben eingeladen. Zahlreiche Wagemutige springen an der Spreebrücke ins kalte Wasser und lassen sich bis zum Strandbad Erkner treiben. Dort wird um 20:00 Uhr ein Osterfeuer entzündet. Neben einem Rahmenprogramm gibt es ein Feuerwerk.

Großbeeren

OT Diedersdorf | Feuerwehr Diedersdorf | 17:00 Uhr

Der Förderverein der Feuerwehr Diedersdorf veranstaltet nach der Eröffnung um 17:00 Uhr einen Fackelumzug für die jüngsten Gäste. Im Anschluss wird mit den Fackeln das Osterfeuer entzündet. Ein Bierwagen mit allerlei Getränken sowie Gegrilltes stehen bereit.

Groß Köris

OT Klein Köris | auf der “Ablage” | 17:00 Uhr

Der Feuerwehrverein Groß Köris 1942 e.V. und die Feuerwehr Groß Köris laden zum beliebten Osterfeuer für die ganze Familie ein. Es warten eine Tombola mit attraktivem Hauptgewinn, süße Osterüberraschungen für die Kinder und Essen & Getränke.

Heidesee

OT Bindow | Grüne TRift | 18:00 Uhr

Der Feuerwehrverein Bindow e.V. lädt zum Osterfeuer ein.

OT Dolgenbrodt

OT Friedersdorf | Feuerwehr Friedersdorf | 18:00 Uhr

Mit Unterstützung der Feuerwache Friedersdorf veranstaltet der Feuerwehrverein Friedersdorf e.V. ein gemütliches Osterfeuer an der Feuerwehr in der Berliner Straße. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher können am kleinen Lagerfeuer Kartoffeln und Marshmallows grillen und es gibt eine Hüpfburg.

OT Stegranz

OT Wolzig | am Badestrand | 18:00 Uhr

Der Heimatverein Wolzig e.V. lädt zum Wolziger Osterfeuer am Badestrand ein.

Königs Wusterhausen

Kirchplatz | 22:30 Uhr

Die Osternachtfeier mit Osterfeuer findet ab 22:30 Uhr im Gemeindegarten statt. Ab 23:00 Uhr wird das Osterfeuer entzündet.

OT Niederlehme | an der Ablage / Festwiese | 15:00 Uhr

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederlehme e.V. lädt zum traditionellen Osterfeuer ein. Die DJ’s Pilli und Hotte spielen Musik und es gibt eine Kinderdisco mit dem Osterhasen, Kinderschminken, Ostereier anmalen und am Kinderfeuer können Knüppelkuchen gebacken werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt ist frei.

Ludwigsfelde

OT Löwenbruch | Spiel- und Bolzplatz Löwenbruch | 17:00 Uhr

An der Feuerstelle auf dem Spiel- und Bolzplatz findet im Ludwigsfelder Ortsteil Löwenbruch in diesem Jahr ein Osterfeuer statt. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es Kinderspiele und Eiersuche. Es gibt Leckeres vom Grill und zum Trinken.

Mittenwalde

OT Gallun | Gerätehaus Feuerwehr Gallun | 18:30 Uhr

Der Feuerwehrverein Gallun e.V. lädt mit gemeinsamer Unterstützung der Feuerwehr Gallun zum Osterfeuer ein. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Vorführung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Für das leibliche Wohl gibt es Fassbier, Gegrilltes und Pommes. Bei toller Partymusik wird für ausreichend Stimmung gesorgt.

OT Krummensee | Badestrand Krummensee | 18:30 Uhr

Der Sportfischer Krummensee e.V. veranstaltet an der Feuerstelle am Badestrand Krummensee ein traditionelles Osterfeuer.

Mixdorf



Freiwillige Feuewehr Mixdorf | 18:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr lädt zum traditionellen Osterfeuer ein.

Müllrose

Schützenpark |

In der Jahnstraße 1 wird ein kleines Osterfeuer mit DJ-Musik veranstaltet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Rehfelde

Dorfanger | 17:00 Uhr

Zum traditionellen Osterfeuer lädt der Rehfelder Dorfangerverein anno 1247 e.V. ein. Ab 17:00 Uhr können Kinder gratis nach Ostereiern suchen und im Anschluss gibt es Knüppelkuchen, ehe um 18:00 Uhr dasw Feuer angezündet wird. Für Musik, Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Rüdersdorf



OT Herzfelde | Feuerwehr Herzfelde | 15:00 Uhr

Die Herzfelder Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür und Osterfeuer ein.

Schlepzig

SPREEWALDRESORT Seinerzeit | 19:30 Uhr

Die Osterzeit beim traditionellen Osterfeuer am Weidendom wird mit Livemusik mit den Bertianern, Deftigem vom Grill und Hausbräu gefeiert.

Trebbin

St. Annen-Kapelle | 21:00 Uhr

Die Evangelische Kirchengemeinde Trebbin & Thyrow lädt um Osterfeuer mit Andacht an der St. Annen-Kapelle ein.

Wildau

Wiese am Hasenwäldchen | 18:00 Uhr

Das 21. Wildauer Osterfeuer findet in der Freiheitstraße statt. Auf dem Programmplan stehen außerdem Ostereisammeln, Kinderschminken und Livemusik von Treibholz. Auf dem Gelände gibt es mehrere Getränke- und Grillstände.

Zossen

OT Kallinchen | Sportplatz | 19:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr lädt zum Osterfeuer auf den Sportplatz ein.

Am Ostersonntag (09.04.) gibt es einen Osterspaziergang mit der Ortschronistin vom Gemeindehaus zur Eisenbahn, wo um 14:30 Uhr das Osterfest inkl. Ostereier kullern, Kinderschminken, Spiel und Spaß mit dem Osterhasen, Kaffee, Kuchen und erfrischende Getränke stattfindet.

OT Lindenbrück | 18:30 Uhr

Auf der Wiese Lindenbrücker Dorfstinde findet ein Osterfeuer statt.

Osterfeuer am Ostersonntag, 09.04.2023

Berlin-Bohnsdorf

Buntzel-Ranch | 15:00 Uhr

Alljährliches Osterfest mit den Livebands “Hufnagel” und “Yellow Times”, Hüpfburgen und Tierschau. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Eintritt kostet 5,00 Euro.

Klaistow

Spargelhof Klaistow | 18:00 Uhr

Im Spargelhof Klaistow gibt es ein großes Osterfeuer mit Stockbrotbacken, Grill, Bier vom Fass und Livemusik von Peter Kopsch. Passend zur Eröffnung der Spargelsaison am 08. April darf natürlich auch frischer Beelitzer Spargel nicht fehlen.