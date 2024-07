MAWV sucht Verbandsassistenz

Der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV) als Körperschaft des öffentlichen Rechts versorgt in 21 Mitgliedskommunen südöstlich von Berlin rund 130.000 Einwohner und zahlreiche Gewerbe- und Industriebetriebe mit Wasser und entsorgt deren Abwasser. Dazu betreibt er ein ca. 1.000 km langes Trinkwassernetz mit 8 Wasserwerken sowie ein ca. 700 km langes Abwassernetz mit 3 eigenen Kläranlagen und mehr als 300 Pumpwerken. Darüber hinaus ist der MAWV für die mobile Entsorgung von Fäkalwasser zuständig.

Diese anspruchsvolle Aufgabe wird derzeit mit 18 eigenen Mitarbeitern erfüllt. Das Team vereint jahrelange Erfahrung mit modernem Fachwissen.

Darüber hinaus ist der MAWV an einer Betriebsführungsgesellschaft (DNWAB mbH) beteiligt und in einer Vielzahl von Branchenverbänden organisiert. Sitz des Verbandes ist die Stadt Königs Wusterhausen.

Der Zweckverband schreibt die Stelle der

Verbandsassistenz (m/w/d) zum 01. November 2024 aus.

Vollzeit/Teilzeit & Unbefristet

Wir bieten:

• ein unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

• eine fundierte fachliche Einarbeitung

• Vergütung nach TVöD-VKA

• Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge

• eine 39,0 h/Woche, mit flexiblen Arbeitszeiten

• 30 Tage Urlaub

• einen modernen Arbeitsplatz

• Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung

• eine offene Feedbackkultur in einem offenen und motivierten Team

• kurze Entscheidungswege innerhalb des Hauses

• JobRad und Teamevents

Ihre Aufgaben:

• Sie übernehmen die Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie alle Sekretariatsaufgaben

• Sie übernehmen die Organisation von Besprechungen, Tagungen und Dienstreisen einschließlich der Vor- und Nachbereitung

• Sie bearbeiten den Postein- und –ausgang, inkl. der Archivierung von Dokumenten

• Sie erstellen fristgerecht zur organisatorischen und inhaltlichen Vor‐ und Nachbereitung der Sitzungen der Organe und Gremien Einladungen, Protokolle sowie Vorlagen

• Sie bereiten die Korrespondenz der Verbandsleitung vor

• Sie sind Schnittstelle für interne und externe Ansprechpartner

• Sie entlasten die Verbandsleitung durch Zuarbeit, u. a. durch Vorbereitung von Textentwürfen

Das sollten Sie mitbringen:

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung mit einer mehrjährigen Berufserfahrung im Sekretariat oder der öffentlichen Verwaltung

• Sie verfügen über eine vorausschauende, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise, eine schnelle Auffassungsgabe, können Prioritäten setzen und entsprechend handeln

• Sie arbeiten äußerst gewissenhaft und gewährleisten eine besondere Vertraulichkeit im Umgang mit sensiblen Informationen

• Sie sind sicher im Umgang in den Microsoft Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook

• Sie sind flexibel, teamfähig, belastbar und behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf

• Sie sind ein reflektierter und loyaler Mensch

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.07.2024.

Bewerben Sie sich gerne noch heute auf unserer Website unter https://www.mawv.de/karriere, per E-Mail an post@mawv.de. oder postalisch an den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband, Verbandsleitung, Köpenicker Straße 25, 15711 Königs Wusterhausen.

Wir weisen darauf hin, dass Reisekosten anlässlich eines Vorstellungsgespräches nicht übernommen werden können.

Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV)

Köpenicker Straße 25

15711 Königs Wusterhausen

Deutschland

Kontakt

Melina Schniegler-Dagge

Personal

03375 – 2568829

schniegler-dagge.melina@mawv.de