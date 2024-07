KSB sucht Bürokraft

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige kaufmännische Bürokraft (m/w/d) für 5-10h/woche auf Minijob Basis (max. 520 EUR/Monat) für unsere

Geschäftstelle des Kreissportbundes Dahme-Spreewald e.V.

Ihre Aufgaben:



• Du koordinierst verschiedene Vorgänge zwischen Kolleg:innen und Vorgesetzten

• Du entlastest unsere Vorgesetzten und arbeitest die gestellten Aufgaben in Eigenregie ab

• Du trittst mit unseren Vereinen/Institutionen über das Telefon oder per Mail in Kontakt

• Du beantwortest Mails und Briefe bzw. leitest diese entsprechend weiter

• Du unterstützt in der Buchhaltung und im Abrechnungswesen

• Du unterstützt im kaufmännischen Bereich bei der Vorbereitung von Projekten und Veranstaltungen

• Du profitierst von einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung

Ihr Profil:



• Du hast bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung im Kaufmännischen Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation

• In jedem Fall besitzt du die Mittlere Reife oder einen vergleichbaren Abschluss

• Du hast bereits Erfahrungen im Bürobereich sammeln können

• Du hast gute PC Kenntnisse und bist bereit, diese bei Bedarf zu verbessern und aufzufrischen

• Du kannst sowohl eigenständig als auch im Team hervorragend arbeiten

• Du bist belastbar und kannst deine Aufgaben auch unter Zeitdruck zufriedenstellend erfüllen

• Du kannst Dich sowohl schriftlich als auch mündlich gut und verständlich ausdrücken und beherrschst die deutsche Sprache problemlos

Wir bieten:

• Vergütung auf Minijob – Basis

• Attraktive Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

• Ein junges dynamisches Team

• Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsförderung

• Ein Arbeitsfeld, in dem Sie ihre persönlichen Interessen und Talente gut einbringen können

• Belebendes Teamklima, kollegiale Beratung und ein lebendiges Arbeitsumfeld

• Dienstfahrzeug und Büroräume, sowie EDV-Technik

• Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung des Trägers

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen: Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V.

info(at)ksb-lds.de

Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V.

Weg am Krankenhaus 2

15711 Königs Wusterhausen

Rückfragen und Infos unter Telefon

03375-5670697