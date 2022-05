Das KIEZ- Hölzerner See – Kinder-und Jugenderholungszentrum suchen zum nächstmöglichen Termin eine (n)

Koch, Beikoch oder Küchenhelfer (m/w/d)

in Voll-, Teilzeit oder Minijob

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

KiEZ Hölzerner See (an der B 179)

Geschäftsführer: David Hoffmeister

Weg zum Hölzernen See 1

15754 Heidesee

Tel.: 033763 20524 oder 63239

Fax: 033763 63258

Mail: info@hoelzerner-see.de

Internetseite: www.hoelzerner-see.de