Johann Meyer – Angebotswesen

Als Mitglied einer internationalen Handelsgruppe besitzen wir seit über 120 Jahren eine bedeutende Rolle auf dem deutschen Reinigungs- und Pflegemarkt.

Für unseren Firmenverbund mit ca. 200 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten, suchen wir für unseren Hauptsitz in Wildau bei Berlin einen

Kaufmännischen Mitarbeiter

für das Angebotswesen (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Erstellung und Nachhaltung von Angeboten und Bearbeitung von Ausschreibungen

• Unterstützung des Verkaufs bei umfangreichen Angeboten

• Preisvergleiche und Lieferantenauswahl

• persönliche und telefonische Betreuung unserer Kunden

• Umsetzung & Kommunikation von Preisanpassungen

• Kalkulation der Verkaufspreise

• Preiscontrolling

Ihr Profil

• Berufsabschluss als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (o.ä.)

• gute bis sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch

• Berufserfahrung im Angebotswesen / Kundenservice, idealerweise im Bereich Reinigung und Hygiene

• sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Programmen, insbesondere Excel

• hohe Kooperationsfähigkeit, hohe Eigenmotivation, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus

Unser Beitrag

• ein leistungsgerechtes Vergütungspaket und attraktive Benefits

• kurze Entscheidungswege und schlanke Hierarchien

• eine sichere Anstellung in Vollzeit und ein moderner Arbeitsplatz in einem langjährig etablierten, zukunftssicheren, europaweit expandierenden Unternehmen

• flexible Arbeitszeiten

• eine abwechslungsreiche Position mit hoher Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten

• ein modernes Arbeitsumfeld mit allen technischen Voraussetzungen, große Küche zur Selbstverpflegung, jede Woche frisches Obst und andere Annehmlichkeiten

• ein motiviertes, dynamisches Team, das Arbeit und Freizeit miteinander verbindet

• ein modernes Gesundheitsmanagement

• sehr gute Erreichbarkeit (A10, A13, B179), Betriebsparkplätze und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (S-Bahn, Bus)

• arbeiten im südlichen Umland der Bundeshauptstadt Berlin – in familienfreundlicher, ländlicher Umgebung – mit einem großen Kultur- und Freizeitangebot

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an: bewerbung@meyer-berlin.de

Fragen

Beantwortet Ihnen gerne Frau Noack oder Herr Münter unter: 03375/ 5249-180, bewerbung@meyer-berlin.de

Johann A. Meyer GmbH Albertusstraße 3 15745 Wildau