Johann A. Meyer GmbH sucht Lagerist/Kommissionierer (m/w/d)

Als Mitglied einer internationalen Handelsgruppe spielen wir seit über 120 Jahren als leistungsstarker Fachgroßhandel für Reinigungs-, Hotellerie-, Hygiene- und Pflegeprodukte eine bedeutende Rolle auf dem deutschen Reinigungs- und Pflegemarkt.

Für den Hauptsitz in Wildau bei Berlin sucht die Johann A. Meyer GmbH ab sofort

Lagerist/Kommissionierer (m/w/d)

in Vollzeit

Ihre Aufgaben:

• Wareneingang: Annahme und Überprüfung auf Richtigkeit, Unversehrtheit und Vollständigkeit

• Sichere und fachgerechte Einlagerung der Waren

• Warenausgang: Kommissionierung und Verpackung der Waren sowie Erstellung der entsprechenden Papiere

• Warenpflege: Lagerplätze einrichten, Lagerplätze auffüllen, MHD- und Bestandskontrollen

• Mitwirkung bei der Inventur

Ihr Profil:

• Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, bzw. Berufserfahrung in diesem Bereich

• Kenntnisse der Warenwirtschaft, Logistik und Qualitätssicherung

• Erfahrung und Befähigung zum Führen und Bedienen von Flurförderzeugen

• Gute Deutschkenntnisse

• Eine sorgfältige, gewissenhafte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Das wird Ihnen geboten:

• Eine sichere Anstellung in einem langjährig etablierten, zukunftssicheren, europaweit expandierenden Unternehme

• Eine abwechslungsreiche Position mit hoher Eigenverantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten

• Ein leistungsgerechtes Vergütungspaket und attraktive Benefits

• 30 Tage Urlaub

• JobRad-Leasing

• Ein modernes Arbeitsumfeld mit allen technischen Voraussetzungen

• Jede Woche frisches Obst und andere Annehmlichkeiten

• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem aufgeschlossenen Team

• Kurze Entscheidungswege und schlanke Hierarchien

• Sehr gute Erreichbarkeit (A10, A13, B179), Betriebsparkplätze und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (S-Bahn, Bus)

• Arbeiten im südlichen Umland der Bundeshauptstadt Berlin – in familienfreundlicher, ländlicher Umgebung – mit einem großen Kultur- und Freizeitangebot

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen per Online-Bewerbung:

meyer-berlin.onapply.de

oder postalisch an folgende Anschrift:

Johann A. Meyer GmbH

z. Hd. Frau Noack

Albertusstraße 3

15745 Wildau

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.