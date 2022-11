Jobbörse – Kreditorenbuchhalter beim MAWV

Für die Buchhaltung suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Kreditorenbuchhalter (m/w/d) in Vollzeit

Wir, der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband mit Sitz in Königs Wusterhausen sind ein kommunales Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht und der Allgemeinheit verpflichtet. Wir richten unseren Blick immer in Richtung Zukunft und stehen für eine hochwertige Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung und des Klimawandels ist es uns wichtig moderne Technik, neue Wege und effektive Kommunikationsprozesse zu nutzen. Dabei spielen der Umwelt- und Gewässerschutz, umweltschonende Bauverfahren und zukunftssichere Konzepte eine wegweisende Rolle. Unser Team vereint jahrelange Erfahrung mit modernem Fachwissen.

Wir bieten Ihnen

eine fundierte fachliche Einarbeitung

ein unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

eine 39,0 Stunden Woche und attraktive Lohnentwicklung nach TVöD-VKA

Zugang zur zusätzlichen Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen

eine moderne Arbeitsplatzgestaltung

eine offene Feedbackkultur und kurze Entscheidungswege

JobRad und Teamevents

Das sind Ihre Aufgaben

Erfassung, Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge in der Kreditorenbuchhaltung

Pflege der Kreditorenkonten mit monatlichen Kontrollen und ggf. Kontenklärungen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Mahnwesen

Anlage und Pflege von Kreditoren-Stammdaten

Bearbeiten der Saldenbestätigungen im kreditorischen Aufgabenbereich

Import und Verbuchung von Journaldaten aus einem Fremdsystem

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Arbeitsabläufen im Rechnungswesen

Vorerfassung und Abstimmung der Anlagenbuchhaltung in der Invest-Übersicht in Abstimmung mit der Gruppenleitung

Zuarbeiten zu Jahres- und Monatsabschlüssen

Zuarbeit zur Meldung an die Künstlersozialkasse

Ihr Profil

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Fortbildung als Buchhalter oder vergleichbarer Abschluss

mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position, idealerweise bei einem öffentlichen Ver- und/oder Entsorgungsunternehmen

Sie verfügen idealerweise über SAGE- und über gute MS-Office-Kenntnisse

Sie zeichnen sich durch gewissenhafte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise aus

Team- und Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit liegen in Ihrer Natur

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 12. Dezember 2022 per E-Mail an post@mawv.de oder postalisch an den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband, Herrn Verbandsvorsteher Peter Sczepanski (persönlich), Köpenicker Straße 25, 15711 Königs Wusterhausen