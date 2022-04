In der Gemeinde Heidesee ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Leiter*in der Finanzverwaltung (m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen

Die Gemeinde Heidesee mit ca. 7.000 Einwohnern ist 2003 im Rahmen der Gebietsreform neu entstanden, untergliedert sich in 11 Ortsteile und liegt im Nordosten des Landkreises Dahme-Spreewald, etwa 30 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums von Berlin und 12 Kilo-meter von Königs Wusterhausen entfernt.

Die Gemeindeverwaltung befindet sich im Ortsteil Friedersdorf, der über einen Autobahnan-schluss an der A12 verfügt.

Ihr Aufgabengebiet:

– Leitung der Finanzverwaltung mit den Bereichen Kasse, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung;

– Personalverantwortung für derzeit acht Mitarbeiter*innen;

– Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Entwurf der Haushaltssatzung, Vollzug des Haushalts, Haushaltsüberwachung;

– Aufsicht über die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, des Gesamt-abschlusses und der Bilanzen;

– Überwachung des Kennzahlen- und Berichtswesens, insbesondere zur Entscheidungsun-terstützung des Bürgermeisters und der politischen Gremien;

– Einführung und Weiterentwicklung der Kosten-Leistungsrechnung und des Berichtswe-sens;

– Vermögens- und Schuldenverwaltung;

– Bearbeitung finanzieller Grundsatzfragen;

– Aufsicht bei der Organisation und Durchführung der körperlichen Inventur;

– Übernahme von Digitalisierungsarbeiten i. R. des Onlinezugangsgesetzes (OZG);

– Erarbeitung von Satzungen und Dienstanweisungen;

– Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien der Gemeinde Heidesee am Abend.

Die Zuordnung weiterer Aufgaben bleibt vorbehalten.

Persönliche Voraussetzungen:

– Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt/in (FH), Diplom-Betriebswirt/in (FH), Bachelor of Laws (Öffentliche Verwaltung) bzw. Bachelor of Arts Public Management oder eine ver-gleichbare Qualifikation. Als vergleichbare Qualifikation wird z.B. der Abschluss als Ver-waltungsfachwirt/in oder Verwaltungsbetriebswirt/in bzw. Diplom- Kaufmann/Kauffrau an-gesehen;

– zusätzliche Qualifikation als kommunaler Finanzbuchalter bzw. Bilanzbuchhalter ist vor-teilhaft;

– vorzugsweise mindestens zweijährige praktische Erfahrungen im kommunalen Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen;

– Führungskompetenz bei der Organisation, Anleitung und Kontrolle der unterstellten Mitar-beiter*innen;

– Leitungserfahrung ist vorteilhaft;

– Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position ist wünschenswert;

– Affinität zu Zahlen;

– fundierte Kenntnisse in der doppischen Haushaltsführung;

– Fachkenntnisse im Steuer- und Abgabenrecht;

– problemorientiertes Arbeiten mit Lösungsansätzen bezüglich der haushalterischen Ent-wicklung;

– sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS Office und sicherer Umgang mit der moder-nen Kommunikationstechnik;

– Kenntnisse in der EDV-Fachanwendung H&H pro Doppik ist wünschenswert;

– Präsentations- und Moderationsgeschick sowie sicheres, kompetentes ausdrucksstarkes Auftreten, insbesondere gegenüber den politischen Gremien;

– hohe Einsatzbereitschaft auch außerhalb der normalen Arbeitszeit (u.a. Teilnahme an Sitzungen der gemeindlichen Gremien);

– Dienstleistungsorientierung, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, hohe Leistungsfähigkeit, wirt-schaftliches Handeln, Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit Flexibilität;

– Führerschein Klasse B und Bereitschaft zum Führen eines Pkw‘s.

Wir bieten Ihnen:

– eine unbefristete Vollzeitstelle mit 39,5 Stunden/Woche;

– einen komplexen Verantwortungsbereich in einer Führungsposition;

– tarifgemäße Bezahlung nach Anlage A des TVöD-V in der Entgeltgruppe 12;

– alle geltenden sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes einschließlich Altersvorsor-gesystem;

– flexible Arbeitszeiten im Rahmen der bestehenden Gleitzeitregelung;

– stetige Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen;

– einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz in einer aufstrebenden Kommunalverwaltung;

– ein engagiertes, langjährig bestehendes und kompetentes Team, das sich auf Sie freut.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bitte bis spätestens 08.05.2022 an die

Gemeinde Heidesee

Personalverwaltung

Kennwort: AL 20

Lindenstraße 14b

15754 Heidesee

bzw. per E-Mail an personal@gemeinde-heidesee.de

Sie werden gebeten, keine Originalunterlagen einzureichen. Bei der Übersendung per E-Mail stellen Sie uns ihre Unterlagen bitte im PDF-Format in einer Datei zur Verfügung. Die im Zu-sammenhang mit ihrer Bewerbung entstehenden Kosten werden durch die Gemeinde Hei-desee nicht ersetzt. Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt, sofern ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Es erfolgt keine schriftliche Eingangsbestätigung der Bewerbungen.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die Besetzung von Stellen innerhalb der Gemeinde Heidesee. Ihre Da-ten werden grundsätzlich nur an die für das konkrete Bewerbungsverfahren zuständigen in-nerbetrieblichen Stellen und Fachabteilungen weitergeleitet. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten an Dritte erfolgt nicht.