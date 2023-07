GAAC sucht kaufmännischen Buchhalter

Wir – die GAAC Commerz GmbH – sind ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen in den Branchen Logistik mit Krandienst sowie Großraum– und Schwerlasttransport und im Stahl– und Baustoffhandel. So vielseitig, wie unser Unternehmen, so vielseitig sind auch unsere gut 130 Mitarbeiter. Als regional fest ver-wurzeltes Unternehmen sind wir auf der Suche nach hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Ihrem Leben echte Werte für unsere Region schaffen wollen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen

kaufmännischer Mitarbeiter Buchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Bearbeitung von Eingangs-/Ausgangsrechnungen

Eingabe von Buchungsbelegen sowie Durchführung von Buchungen im System

Kontrolle des Zahlungsverkehrs und korrekte Verbuchung sowie Mahnwesen

Enge Zusammenarbeit mit Auskunfteien, Kreditversicherern, Inkassounternehmen, Steuerberater und Wirt-schaftsprüfer

Erstellen von Liquiditäts– und Zahlungsplänen sowie der Umsatzsteuervoranmeldung

Prüfen von Finanzierungs-/Mietkauf-/Leasingmodellen und deren Auswirkung auf Bilanz und Zahlungsfä-higkeit

Vorbereitung und Mitwirkung beim Jahresabschluss

Unterstützung der Lohnbuchhaltung und des Personalwesens

Ihre Qualifikation



Erfahrung mit ERP-/Warenwirtschafts-/Finanzbuchhaltungssystemen in einem mittelständischen Unternehmen

praktische Erfahrung in der Bilanzbuchhaltung und der Erstellung des Jahresabschlusses

idealerweise fundiertes Steuerfachwissen sowie Erfahrung in der Lohnbuchhaltung mit DATEV (LODAS)

Erfahrung mit Investitions– und Finanzierungsmodellen

Schnelle Auffassungsgabe und gute Analysefähigkeit

Gesamtkonzeptionelles Denken und kommunikative Fähigkeiten

Teamfähigkeit und selbständige, korrekte Arbeitsweise

Unser Angebot

zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem kleinen Team und persönliche Atmosphäre

flache Hierarchien sowie die Möglichkeit Veränderungsprozesse zu gestalten

soziale Leistungen wie arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, Mitarbeiter-EC-Karte mit steuerfreien Zu-schüssen, Personalkaufkonditionen, betriebliche Regelungen zu Urlaub, Geburtstagen, Jubiläen und mehr

Mitarbeitererfolgsbeteiligung

Haben Sie den Ansporn Werte für unsere Region schaffen zu wollen und suchen Sie eine neue Perspektive in einem kleinen Team?

Dann richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an:

GAAC Commerz GmbH

Herr Stefan Heinecke

Berliner Chaussee 23 a

15749 Mittenwalde

Gern können Sie Ihre Bewerbung auch per Email an bewerbung@gaac.de richten.