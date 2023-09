Fürstenwalde sucht Amtsleiter-Soziales-Kultur-Sport

Fürstenwalde/Spree ist Heimat für ca. 34.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Als Mittelzentrum

im Randgebiet zu Berlin bietet die Stadt alles, was Fürstenwalder/innen und auch die Bewoh-

ner/innen der Region schätzen: Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Sportvereine, Fachärzte, Be-

ratungsstellen, Seniorentreffs, Interessenvertretungen für Migranten und Behinderte und vieles

mehr. Fürstenwalde ist ein lebendiges Gemeinwesen. Für jede/n und für viele Interessenlagen gibt

es Angebote.

Die Stadt Fürstenwalde/Spree hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle

für die

Amtsleitung 41 – Soziales, Kultur und Sport (m/w/d)



zu besetzen. Die Stelle ist prinzipiell auch für eine Teilzeitbeschäftigung geeignet. Das Arbeitsver-

hältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit den Sozialleistun-

gen des öffentlichen Dienstes und einer Betrieblichen Altersvorsorge. Die Eingruppierung erfolgt

nach Vorliegen aller Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 12 TVöD.

Ihre Aufgaben



Leitung und Koordinierung des Amtes 41 – Soziales, Kultur und Sport (evaluieren und anpassen

der Gesamt- und Teilprozesse innerhalb des Amtes 41)

Fachvorgesetztenfunktion gegenüber den zugewiesenen Beschäftigten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen Jugendclub Nord und Jugendwohnheim OSZ

des Dienstbetriebes einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen Jugendclub Nord und Ju-

gendwohnheim OSZ

Planung des Teilhaushaltes des Amtes in Verbindung mit Maßnahmen-, Zeit-, Budget- sowie Personaleinsatzplanung und Darlegung sowie Begründung der Haushaltsansätze

Personaleinsatzplanung und Darlegung sowie Begründung der Haushaltsansätze

Beteiligung an dezernatsübergreifenden Planungen, Projekten und Maßnahmen inkl. Prüfung von Fördermitteln entsprechend dem übertragenen Aufgabenbereich

von Fördermitteln entsprechend dem übertragenen Aufgabenbereich

Ihr Profil



Hochschulabschluss in einem verwaltenden, rechtlich oder wirtschaftlich geprägten Studien-

gang bzw. ein adäquater gleichwertiger Abschluss oder

Mindestens eine abgeschlossene Ausbildung im verwaltenden oder büronahen kaufmännischen Beruf – mit der Maßgabe, einen entsprechenden Hochschulabschluss innerhalb von 5 Jahren abzuschließen

schen Beruf – mit der Maßgabe, einen entsprechenden Hochschulabschluss innerhalb von 5

Jahren abzuschließen

Einschlägige/Mehrjährige nachweisliche Berufs- und Führungserfahrung ist wünschenswert

Bereitschaft zum Dienst auch außerhalb der regulären Arbeitszeit

Unser Beitrag

Moderne, attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie,

Pflege und Beruf (u. a. in Form des Arbeitens im häuslichen Umfeld)

Einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst

Attraktive Sozialleistungen (vermögenswirksame Leistung, betriebliche Zusatzversorgung zur

Alterssicherung)

Ein umfangreiches Fortbildungsangebot für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung

Betriebliche Gesundheitsförderung

Ihre Bewerbung

Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird ein psychologisches Messverfahren sowie ein strukturier-

tes Vorstellungsgespräch durchgeführt. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am

27.09.2023 statt.

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wir bitten Sie um die Übersendung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Le-

benslauf, Abschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse (nicht älter als drei Jahre), Nachweise der gefor-

derten Qualifikation und Nachweise über relevante Fortbildungen) vorzugsweise per E-Mail an

bewerbungen@fuerstenwalde-spree.de

Aus Gründen der Datensicherheit bitten wir um Übersen-

dung einer zusammengefassten pdf-Datei.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 13.09.2023 an die

Stadt Fürstenwalde/Spree

Amt Z2-Personalwesen

Stellenausschreibung: Amtsleitung Amt 41 – Soziales, Kultur und Sport (m/w/d)

Am Markt 4

15517 Fürstenwalde/Spree

Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Bitte geben Sie bei einer

schriftlichen Bewerbung Ihre E-Mail-Adresse für die Kommunikation im Bewerberauswahlverfah-

ren an. Die schriftliche Bewerbung sollte so aufbereitet sein, dass eine Digitalisierung möglich ist.

Als Ansprechpartner im Amt Z2 – Personalwesen steht Ihnen Frau Kudick unter der Telefonnummer

03361/557-160 zur Verfügung.

Das Aufgabengebiet ist für schwerbehinderte Menschen oder ihnen gleichstellte Menschen grund-

sätzlich geeignet.

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Auswahlverfahrens und ggf. der Einstellung werden

die Daten der Bewerber/innen elektronisch gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte

erfolgt nicht. Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbei-

tung der Daten einverstanden. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Bewerbungsunterlagen

unter Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet bzw. gelöscht.

Weitere Informationen hierzu

entnehmen Sie bitte aus dem folgenden Link: https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/sei-

tengenerator/c1792ea92931bbf1db35f2e0e302554023225/info_datenverarbeitung_im_bewer-

bungsprozess.pdf

Auf dem Postweg eingereichte Unterlagen werden nur zurückgesendet, sofern ein ausreichend

frankierter Rückumschlag beigelegt wurde. Kosten, die mit der Bewerbung, der Vorstellung sowie

der Einstellung entstehen, werden von der Stadt Fürstenwalde/Spree nicht erstatte