Fachverkäufer bei EAST Jewellery

Sie lieben Schmuck und Uhren?

… interessieren sich für die neuesten Trends und den Lifestyle dieser Branche? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

EAST Jewellery ist seit 22 Jahren ein geführtes familien Unternehmen mit besonderen Kompetenzen für Zuverlässigkeit, Perfektion, Ehrlichkeit und Qualität.

In den Bereichen Goldankauf, Silberankauf, Trauringe Beratung, Uhren, Gold- und Silberschmuck und einem ausgeprägten Service von Batteriewechsel über Uhrmacherarbeiten bis hin zu Goldschmiedearbeiten machen wir alles für unsere Kunden möglich. Dabei bieten wir unseren Kunden zu jedem Schmuckstück und zu jeder Uhr eine umfassende Beratung. Wir lieben die Arbeit mit den unseren Kunden und Serviceorientiertes Arbeiten steht bei uns an erster Stelle.

In unseren Fachgeschäften führen wir exklusive Marken wie Junghans, Mido, Bruno Söhnle -Glashütte SA,

Michel Herbelin und viele weitere. Verlässlichkeit, eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und wirtschaftlich vorausschauendes Handeln spielen für uns eine bedeutende Rolle.

Für unsere Filialen im East Gate suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen

Fachverkäufer (m/w/d) im Bereich Schmuck

Deine Aufgaben bei uns

• Kundengerechte Beratung und Verkauf

• Kassentätigkeit und Umgang mit Reklamationen

• Warenpflege, Kreative und verkaufsfördernde Warenpräsentation

Unsere Erwartungen an Sie

• abgeschlossene Berufsausbildung oder Berufserfahrung im Verkauf von Uhren- und Schmuckwaren

• Leidenschaft für Schmuck, Uhren und Fachkenntnisse, sowie eine sorgfältige- und teamorientierte Arbeitsweise

• Sie haben Freude im Umgang mit unseren Kunden, Einfühlungsvermögen und ein freundliches Auftreten

• Sie besitzen ein gutes Ausdrucksvermögen und ein gepflegtes, positives Erscheinungsbild

• Freundlichkeit, -Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit ist für Sie selbstverständlich!

Wir bieten

• Ein attraktives Vergütungssystem, welches Leistung und Erfolg honoriert

• Wir bieten Ihnen interessante, aber auch anspruchsvolle Tätigkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld

• attraktive Verdienstmöglichkeiten, vergünstigter Personalkauf, ein kostenfreier Parkplatz

• unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Arbeitsstunden:

40 pro Woche Art der Stelle: Vollzeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Angabe des frühestmöglichen Starttermins,

sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Einfach melden unter info@east-jewellery.de oder 030/6789 1524.

Wir freuen uns auf eure Bewerbung!