DNWAB sucht Betriebselektriker

Die DNWAB ab sofort einen

Betriebselektriker (m/w/d)

in Königs Wusterhausen oder Ludwigsfelde

Ihre Aufgaben:



• Instandsetzung & Fehlerbehebung – Du bist eigenverantwortlich für die Wartung, Fehlersuche und Reparatur von elektronischen und elektrotechnischen Anlagen zuständig,

insbesondere an Abwasserpumpwerken, Kläranlagen und Wasserwerken.

• Überwachung, Wartung & Prüfung – Du führst regelmäßige Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach geltenden DIN-Normen durch und stellst eine fachgerechte Instandhaltung und Instandsetzung sicher.

• Umbauten & Optimierungen – Du übernimmst Reparaturen, Anpassungen und Umbauten an elektrotechnischen Anlagen, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

• Störungsmanagement – Du nimmst Störungsmeldungen entgegen, analysierst Probleme und behebst sie effizient.

• Bereitschaftsdienst – Du übernimmst regelmäßig Bereitschaftsdienste, die selbstverständlich zusätzlich vergütet werden.

Ihr Profil:



• Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker oder in einem vergleichbaren Beruf

• Erfahrung mit elektrischen Steuerungen von Maschinen und Anlagen

• Grundkenntnisse in EDV-Anwendungen

• Bereitschaft zur Weiterbildung (z. B. Schaltberechtigung bis 30 kV)

• Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift

• Führerschein der Klasse B

Unsere Wertschätzung für ihr Engagement:



• Attraktive Beschäftigungsbedingungen mit marktgerechter, tariflicher Vergütung gemäß EG 8 TVöD (V).

Wir zahlen Ihnen zudem ein volles 13. Gehalt sowie eine leistungsorientierte Bezahlung.

• Onboarding und Entwicklung: Durch unser umfangreiches Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot unterstützen wir Sie gern gezielt in Ihrer fachlichen sowie persönlichen Entwicklung.

• Zukunfts- und krisensicher: Bei uns erwartet Sie eine zukunftssichere Tätigkeit bei einem bedeutenden Arbeitgeber der Wasserwirtschaft, der Ihnen die Sicherheit des öffentlichen Dienstes bietet.

Ihr Einsatz erfolgt im Betriebsführungsgebiet der DNWAB, vorrangig in unserer Betriebsstätte in Blankenfelde-Mahlow.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, gerne per E-Mail:

bewerbung@dnwab.de

Sie haben noch offene Fragen?

Dann melden Sie sich bei

Juliane Löffler

Personalsachbearbeiterin

03375 2568-280

bewerbung@dnwab.de