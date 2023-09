Debitorenbuchhalter beim MAWV

Wir, der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband mit Sitz in Königs Wusterhausen sind ein kommunales Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht und der Allgemeinheit verpflichtet. Unser junges und wachsendes Team richtet den Blick immer in Richtung Zukunft und steht für eine hochwertige Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung für 124.000 Einwohner vom BER bis Tropical Islands. Wir investieren nicht nur in die Region sondern auch in unsere Beschäftigten und im Zeitalter der Digitalisierung und des Klimawandels ist es uns umso wichtiger moderne Technik, neue Wege und effektive Kommunikationsprozesse zu nutzen. Zukunftssichere Konzepte, umweltschonende Bauverfahren und der Umwelt- und Gewässerschutz spielen dabei eine wichtige Rolle.

Zur Stärkung unseres Team suchen wir einen



Sachbearbeiter in der Debitorenbuchhaltung (m/w/d).

Ihre Aufgaben



eigenständige Bearbeitung und Buchung des debitorischen Zahlungsverkehrs

Pflege der Debitorenkonten

Mahnwesen, Widerspruchsbearbeitung sowie Zuarbeit bei Vollstreckungen

Import und Verbuchung von Journaldaten aus einem Fremdsystem

Archivierung von Unterlagen im elektronischen Dokumentenmanagementsystem

Zuarbeiten zu Jahres- und Monatsabschlüssen

Zuarbeiten an Bilanzbuchhalter und kaufmännischen Leiter

Vertretung des kreditorischen Buchhalters

Ihr Profil



abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Buchhaltungsaufgaben oder vergleichbaren Abschluss

mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position, idealerweise bei einem öffentlichen Ver- und/oder Entsorgungsunternehmen

sie verfügen idealerweise über SAGE- und über gute MS-Office-Kenntnisse

sie zeichnen sich durch gewissenhafte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise aus Kommunikation und Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Flexibilität liegen in Ihrer Natur

Unser Beitrag

39-Stunden-Woche

flexible Arbeitszeiten/ Mobiles Arbeiten

unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

eine attraktive Lohnentwicklung nach TVöD

ein modernes und arbeitnehmerfreundliches Arbeitsumfeld

Zugehörigkeit zu einem wachsenden öffentlichen Unternehmen

ein vielfältiges, offenes und motiviertes Team

betriebliche Altersversorgung

interne/ externe Weiterbildungsmöglichkeiten

JobRad

Teamevents

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ihre Bewerbung

Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem vollständigen Bewerbungsprofil (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie ggf. Nachweis über Schwerbehinderung). Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband, Herrn Peter Sczepanski, Köpenicker Straße 25, 15711 Königs Wusterhausen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Vorbehaltlich der anwendbaren Gesetze verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Besetzung offener Stellen und der Rekrutierung von Bewerbern und/oder Kandidaten.

Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV)

Köpenicker Straße 25

15711 Königs Wusterhausen

Kontakt

Melina Schniegler-Dagge

Personal

033752568829

schniegler-dagge.melina@mawv.de