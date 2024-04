Cinestar Wildau sucht Personal und Service-Manager

Ein bisschen Hollywood-Feeling, spannende Filmthemen und Popcornduft in der Nase: Bei CineStar erlebst du die Faszination Kino jeden Tag hautnah – auf der großen Leinwand, und in unseren Teams hinter den Kulissen. Hier kannst du dazu beitragen, Filmfans bundesweit immer wieder das perfekte Kinoerlebnis in einem unserer 46 Standorte zu bereiten. Vom supermodernen Multiplex bis zum traditionsreichen Arthouse-Kino bietet CineStar Leinwände für brandneue Kino-Highlights aller Genres, und mit unseren vielfältigen Eventreihen von Preview bis Live-Übertragung und Starbesuch erlebst und steuerst du die ganze Bandbreite großen Entertainments mit.

Werde Teil unseres Teams und bereite unseren Gästen ein unvergessliches und aufregendes Kinoerlebnis. Bewirb dich jetzt – wir freuen uns auf dich!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit für unser Kino in Wildau eine

Assistenz der Kinoleitung Schwerpunkt Personal- / Service Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Du kümmerst dich um die Mitarbeiterbetreuung vom „Eintritt bis zum Austritt“ und bist dem Theaterleiter direkt unterstellt

• Du koordinierst die Bewerbungsprozesse, sichtest Bewerbungsunterlagen und führst Vorstellungsgespräche

• Du erstellst wöchentliche Dienstpläne, führst die Urlaubsplanung und erstellst Reports und Statistiken

• Die Erstellung von Arbeitsverträgen und weiteren Personalunterlagen bis hin zur Erstellung der vorbereitenden Lohnabrechnungen gehört ebenso zu deinen Aufgaben

• Du verstehst dich als erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter bei Fragen zu sämtlichen Personalthemen

• Du unterstützt die Theaterleitung bei der allg. Koordination und Organisation der operativen Aufgaben und Abläufe inkl. Abrechnungen und Tagesabschlüsse

• Du unterstützt das Serviceteam in den Bereichen Kasse/Counter, Einlasskontrolle und Gastronomie immer dann, wenn deine Mithilfe dringend benötigt wird

• Du erstellst die Filmdisposition und betreust Sonderveranstaltungen

Dein Profil:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikation im Personalwesen, vorzugsweise als Personalfachkauffrau/-mann oder ein entsprechendes abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Personal

• Wünschenswert wären 1-2 Jahre Berufserfahrung als Personalsachbearbeiter (m/w/d), Personaldienstleistungskauffrau/-mann, Personalfachkauffrau/-mann o.ä.

• Idealerweise gepaart mit Erfahrungen im Bereich Kino, Hotellerie oder Gastronomie

• In deiner Arbeitsweise spiegeln sich deine freundliche Art, dein offener Kommunikationsstil und dein Organisationstalent wider?

• Es fällt dir leicht, auf andere Menschen zuzugehen und du hast immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter

• Du genießt es, Gastgeber zu sein und unseren Gästen die Sterne vom Film-Himmel zu holen?

Was dich erwartet? Sei gespannt, Vorhang auf:

• Attraktive Konditionen gemäß unseres Haustarifvertrages

• Variable Arbeitszeitmodelle und ein bevorzugter Abbau von Urlaub in den Sommermonaten

• Flache Hierarchien, Transparenz und Wertschätzung

• Wir lassen dich nicht allein: Bei uns erhältst du eine umfassende Einarbeitung sowie ein intensives Onboarding

• Mental Health Coaching für deine berufliche Weiterentwicklung und dein individuelles Wohlbefinden

• Corporate Benefits: vergünstigte Konditionen u.a. bei Reisen sowie bei beliebten Online-Shopping-Portalen

• Kinobesuche sowie ein Hauch von Hollywood mit Starbesuche und Autogrammstunden

• Das Beste kommt zum Schluss: Ein herzliches Team, das sich als Mannschaft versteht, sich gegenseitig unterstützt sowie gern und viel lacht.

Haben wir deine Begeisterung für das ganz große Kino geweckt? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung inklusive Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin.

Per Post an:

CineStar Wildau

–zu Händen Jens Wildner–

Chausseestraße 1

15745 Wildau

Oder per Mail an: jenswildner@cinestar.de