Wir suchen

Finanzbuchhalter (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit.

Was wir Ihnen bieten:



– Eine gesicherte Position in einem motivierten Team

– Betriebliche Altersvorsorge

– Getränkeversorgung (kostenlos Kaffee, Wasser, Obst)

– Betriebliche Benefits wie u.a. Firmenfeiern und Gutscheine zu privaten Anlässen

–Mitarbeiterrabatte

Das bringen Sie mit:



– Eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

– Sie sind leistungsorientiert und setzen Ihr Fachwissen hochmotiviert ein

– Sie zeichnen sich aus durch Sorgfalt und Genauigkeit

– Sie sind kontaktfreudig und kommunikativ

Ihre Aufgaben:



– Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

– Erfassung von Eingangsrechnungen

– Überwachung der Zahlungsein- /ausgänge und Buchung Kontenabstimmung zum Monatsende

– Mahnwesen und Bearbeitung der Rechtsanwaltsakten

– Erstellung Monatsabschluss, Statistiken und Vorbereitung Jahresabschluss

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Gudrun Lindstedt.

Per Mail an info@bmw-wernecke.de oder per Post in die Filiale nach Wildau.