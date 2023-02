Blau Touristik sucht … Tourismuskaufmann Azubi

Tourismuskaufmann (m/w/d)

Eine Busfahrt die ist lustig, eine Ausbildung die ist schön,

komm´ lass uns gemeinsam auf eine spannende Reise geh´n!

Wirst Du bei den Wörtern Tourismus und Reisen auch hellhörig? Bei dem Gedanken daran entwickeln sich kreative Ideen rund um Reiseziele und der Organisation eines solchen Abenteuers? Du hast Freude am Umgang mit Menschen, bist kommunikativ und stehst auch multimedialer Kommunikation via Computer & Smartphone offen gegenüber? Dann starte doch mit uns gemeinsam durch und mache eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann / zur Tourismuskauffrau (m/w/d).

Die Blau Touristik GmbH ist ein junger Reiseveranstalter im Raum Königs Wusterhausen. Wir sind einer der wenigen Reiseveranstalter in der Region, die die Befähigung haben, diesen tollen und zukunftsorientierten Beruf ausbilden zu dürfen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Planung, Organisation und Durchführung von Bus- und Kreuzfahrtreisen. Bei uns können Kunden auch individuelle Tages-, Gruppen-, und Mehrtagesfahrten planen- und durchführen lassen.

Was wir bieten:

Unser Team freut sich, auf die Aufgabe, mit Dir gemeinsam die Ausbildung zu meistern. Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen Möglichkeiten Dich einzubringen steht Dir bevor. Du bekommst einen festen Ansprechpartner und Ausbilder an Deine Seite. Dieser steht Dir immer mit Rat und Tat bei. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung ist auch die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis möglich. Unser Firmensitz, in Niederlehme ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Zusätzlich zur tariflichen Ausbildungsvergütung übernehmen wir die Kosten für Dein Azubi-Ticket! Solltest Du schon im Besitz eines Führerscheins sein und mit dem Auto kommen wollen, auch kein Problem! Auf dem Gelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Deine Aufgaben auf einen Blick:

Organisieren und Verwalten:

Organisation, Planung und Kalkulation von Reisen jeder Art; Erarbeitung von Marketingstrategien zur Kundenakquise; Analyse beliebter Reiseziele je nach Saison.

Organisation, Planung und Kalkulation von Reisen jeder Art; Erarbeitung von Marketingstrategien zur Kundenakquise; Analyse beliebter Reiseziele je nach Saison. Beraten und Verkaufen:

Kundenbetreuung und -beratung; Erstellen von Angeboten –auf Kundenwünsche abgestimmt; Aufbau eines eigenen Kundenpools; Kommunikation mit Kunden in Form von Telefonaten, E-Mails oder persönlichen Gesprächen.

Kundenbetreuung und -beratung; Erstellen von Angeboten –auf Kundenwünsche abgestimmt; Aufbau eines eigenen Kundenpools; Kommunikation mit Kunden in Form von Telefonaten, E-Mails oder persönlichen Gesprächen. Kreativ Arbeit:

Wenn Du eine Affinität für Social Media à la Facebook und Instagram hast, dann darfst Du Dich hier gerne mit einbringen. Kreative Köpfe sind herzlich willkommen!

Was Du mitbringen solltest:

einen guten Schulabschluss

gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift

eine freundliche, offene Persönlichkeit

der Umgang mit Menschen sollte Dir Spaß machen

eine gute Kommunikation

Kreativität

Organisationsfähigkeit

Grundkenntnisse in Word oder Office

Grundlagen der Internetnutzung

Die Ausbildung im Überblick:



3 jährige Ausbildung im Dualen System (Firma/Schule)

Firmensitz = Niederlehme bei Königs Wusterhausen

Sitz der Berufsschule = Berlin

gute Erreichbarkeit mit ÖPNV (Bus/Bahn)

tarifliche Ausbildungsvergütung

Azubi-Ticket oder Parkplatz

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann bewirb Dich noch heute!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen und auf ein persönliches Kennenlernen!

Mail: jobs@blau-gruppe.de

Blau Tourstik GmbH

Robert-Guthmann-Straße 9

15713 Königs Wusterhausen

Tel.: 03375 – 26 888 66

www.Blau-Touristik.de