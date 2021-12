Betriebselektriker (m/w/d) gesucht

Karriere beim Unternehmen der PHW-Gruppe

Chancen bei Deutschlands führender Geflügelmarke

Wir, die Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH produzieren hochwertige frische Geflügelspezialitäten. An unserem Standort in Königs Wusterhausen arbeiten ca. 700 Mitarbeiter, somit sind wir größter Arbeitgeber und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserer Region. Das Unternehmen gehört zur international tätigen PHW-Gruppe, mit rund 7.000 Mitarbeitern, die in den verschiedensten Bereichen tätig sind.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Betriebselektriker (m/w/d)

am Standort Königs Wusterhausen.

Stellenbeschreibung:

Fehleranalyse, Störungsbeseitigung, Sicherstellung der Instandhaltung und Anlagenwartung inkl. Dokumentation elektrischer Systeme und Anlagen

Montage und Installationen von Neuanlagen sowie Nachrüstarbeiten zur Optimierung der produktionstechnischen Abläufe

Aufrechterhaltung einer reibungslosen Produktion

Sicherstellung und Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Das erwarten wir:

Abgeschlossene Berufsausbildung der entsprechenden Fachrichtungen oder gleichwertiger Abschluss

Berufserfahrung in einem Industriebetrieb wünschenswert

Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Teamfähigkeit

Bereitschaft zum Schichtdienst und zur Wochenendarbeit

Das bieten wir:

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem systemrelevanten und erfolgreichen Familienunternehmen

gezielte Einarbeitung in einem verantwortungsvollen und spannenden Arbeitsumfeld mit einem engagierten und motivierten Team

Eine leistungsgerechte Vergütung und Zahlung verschiedener Sozialleistungen

Überzeugen Sie uns von Ihren Stärken und bewerben Sie sich gleich direkt über unser Bewerberportal (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) – https://www.wiesenhof-online.de/karriereportal/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch unter der Rufnummer 03375-512-225 kontaktieren.

Gut zu wissen:

Wir bilden in den verschiedensten Bereichen aus.

Unsere Ausbildungsberufe, Start 01.08.2022:

– Industriekaufmann (m/w/d)

– Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)

– Mechatroniker (m/w/d)

– Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

– Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Bewerbungen werden ausschließlich über unser Karriereportal geführt.

https://www.wiesenhof-online.de/karriereportal/