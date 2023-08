Autohaus Sitz sucht einen Werkstatthelfer

Wir sind seit 1997 der zuverlässige Partner für die Marke Mitsubishi in und um Königs Wusterhausen. Profitieren Sie von unserer langen Erfahrung und dem Fachwissen unseres Hauses

Werkstatt-Helfer (m/w/d)

Aufgabengebiet:

Einlagerung von Sommer- und Winterrädern

Zuarbeiten in der Werkstatt

Reinigung und Pflege von Fahrzeugen

Lagertätigkeiten

Verbringung von Fahrzeugen

Profil:

Interessierte Quereinsteiger sind herzlich willkommen,

Kfz-Affinität und handwerkliches Geschick

Hobby-Schrauber gern gesehen

Interesse für Fahrzeuge vorausgesetzt

Absolute Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Grundkenntnisse am PC

Führerschein: Klasse B erforderlich

Arbeitszeit:

unbefristete Vollzeitstelle 39 Stunden

Was erwartet Sie:

ein freundliches und familiäres Betriebsklima

eine verantwortungsvolle Tätigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: Autohaus Sitz KG, Im Gewerbepark 18b, 15711 Königs Wusterhausen oder per Email an info@autohaus-sitz.de