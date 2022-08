Autohaus Dietz – Ausbildung Automobilkaufmann (m/w/d)

Das Autohaus Dietz bietet eine

Ausbildung zum Automobilkaufmann (m/w/d)

in Wildau, mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren.

Was wir bieten:

Spaß bei der Arbeit und immer neue Projekte

Familiäres Team mit junger Geschäftsführung

Flache Hierarchien – bei uns heißt es „Du“

Modernes Unternehmen mit Start-Up-Atmosphäre

Ihr Aufgabenbereich:

Automobilkaufleute trifft man vor allem im Verkaufsraum von Autohäusern und Autohändlern an. Sie beraten Kunden beim Autokauf, bieten darüber hinaus aber noch Zusatzleistungen an. Automobilkaufleute bieten zudem Garantieverträge, Finanzierungsmöglichkeiten oder Versicherungen an. Sie beschaffen und verkaufen außerdem Kfz-Teile und Zubehör. In vielen Autohäusern sind Werkstätten angeschlossen, sodass die Kunden dort direkt Reparaturserviceleistungen oder Wartungen in Anspruch nehmen können. Automobilkaufleute kennen sich ebenfalls bestens im Lager und im Büro aus und wechseln schnell zwischen unterschiedlichen Aufgaben. Sie wickeln außerdem buchhalterische Aufgaben, wie die Vorbereitung von Jahresabschlüssen oder die Vertragsvorbereitung, selbst ab. Außerdem bereiten sie Marketingmaßnahmen vor und führen diese durch.

Was wir erwarten:

Hohe Motivation & Spaß am Kundenkontakt

Organisations- und Kommunikationsstärke

Begeisterung für das Thema Mobilität

Zuverlässigkeit & selbstständiges Arbeiten

gute Schulnoten

Haben Sie Interesse?

Dann schicken Sie Ihre Bewerbung einfach an:

sebastian.triebler@autohaus-dietz-gmbh.de

Weitere Infos unter www.autohaus-dietz-gmbh.de