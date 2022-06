WAS ERWARTET DICH?

• eine abwechslungsreiche Ausbildung in modernen

Lehrwerkstätten und betrieblichen Fachbereichen,

wie z.B. Wasserwerke, Kläranlagen

• Begleitung durch qualifizierte und engagierte

Ausbilder

• sicherer Ausbildungsplatz mit

Übernahmemöglichkeit, betriebliche Altersvorsorge

• umfangreiche Prüfungsvorbereitung

• Weiterbildungsmöglichkeiten, wie z.B.

Gabelstaplerschein

DAS BRINGST DU MIT:

• die erweiterte Bildungsreife, ggf.

Nachweise über Praktika u.ä.

• Interesse für technische Prozesse sowie

handwerkliches Geschick

• gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik,

Physik und Chemie

• Lernbereitschaft und Aufgeschlossenheit

gegenüber Neuem

WICHTIGE FAKTEN

• Ausbildungsstart: 01.09.2022

• Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

• Praktische Ausbildung erfolgt im Rahmen eines

10-monatigen Praktikums im Betriebsführungsgebiet

des Unternehmens (DNWAB)

• Ausbildungsort ist die Lausitzer Wasser GmbH &

Co.KG in Cottbus

• Ausbildungsvergütung im ersten Lehrjahr

beträgt z.Zt. 843,00 € (brutto)

Weitere Informationen findest du auf unserer Website.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail oder per Post an die unten stehenden Adressen: