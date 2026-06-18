Wiwo Wildau sucht Handwerker

Als größter Wohnungsanbieter der Stadt Wildau gibt die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast jedem zweiten Wildauer ein Zuhause. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und betriebswirtschaftliches Knowhow sind sichere Begleiter in der Arbeit.

Zur Verstärkung des Teams sucht die WiWO ab sofort einen

Handwerker (m/w/d) in den Bereichen:

Sanitär / Tischler / Maurer / Maler

Ihre Aufgaben:



• Abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung

• Handwerkliche und technische Affinität

• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

• Eigenverantwortung, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit

• Führerschein Klasse B

IHRE BEWERBUNG SENDEN SIE BITTE AN:

personal(at)wiwo-wildau.de

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Personalabteilung

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau